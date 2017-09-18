中国8月楼市整体继续降温 一线环比转跌三四线依然坚挺（更新版2）

路透北京9月18日 - 中国房地产市场持续降温，数据显示房价同环比涨幅在8月继续收窄，分别创下逾一年和年内低点，一线城市在多月严厉调控下价格出现松动，新房和二手房价格环比均下滑，三四线涨势亦有放缓，但涨幅仍居前，市场分化明显。

路透根据中国国家统计局周一公布数据测算，今年8月70个大中城市新建住宅销售价格指数同比升8.3%，连涨23个月，但涨幅连续第九个月收窄，低于上月的9.7%，且为去年7月以来最低。

从环比看，8月新建住宅销售价格较上月上涨0.2%，连涨28个月，但涨幅不及前月的0.4%，连续第二个月收窄，持平于1月创下的年内最低点。

“从房价数据看，一线城市出现了环比的下调，二三线城市的涨幅也明显放缓。 ”中原地产首席分析师张大伟认为，出现这种价格变动，是因为调控政策影响，从决定房价的短期因素看，信贷全国性收紧，抑制了投资需求的上升。

他称，调控政策带来的一二线城市房价拐点首次全面出现，最近三年，15个热点城市首次出现全面停涨，调控的效果有望继续影响2017年三季度开始的市场。

据统计局城市司高级统计师刘建伟，初步测算，8月份，一线城市新建商品住宅和二手住宅价格环比均下降0.3%。而在7月，一线新建和二手住宅价格分别为持平和-0.1%。

二线城市新建商品住宅和二手住宅价格环比分别上涨0.2%和0.3%，涨幅分别比上月回落0.2和0.1个百分点。三线城市新建商品住宅价格环比上涨0.4%，涨幅比上月回落0.2个百分点；二手住宅价格环比上涨0.4%，涨幅与上月相同。

15个一线和热点二线城市来看，新建商品住宅价格环比下降或持平；同比涨幅均继续比上月回落，回落幅度在1.3至6.6个百分点之间。

统计局数据显示，重点城市中，北京与上海8月新建商品住宅销售价格指数同比分别上涨5.6%和3.2%，广州和深圳同比分别上涨13.3%和下跌2%。京沪广深新建住宅价格指数环比分别为持平、持平、-0.7%和-0.4%。

中国70个大中城市房价同比与环比走势图： tmsnrt.rs/2xJfjX8

中国全国、北京、上海及深圳房价走势图： tmsnrt.rs/2jCjH49

从同比变动幅度来看，70个大中城市中，一二线城市房价同比涨幅继续回落，三线城市涨幅出现回落。

刘建伟指出，据测算，一线城市新建商品住宅和二手住宅价格同比涨幅均连续11个月回落，8月份比7月份分别回落3.8和3.7个百分点。二线城市新建商品住宅价格同比涨幅连续九个月回落，较前月回落1.6个百分点；二手住宅价格同比涨幅连续七个月回落，回落1.0个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅价格同比涨幅出现回落，分别比上月回落0.3和0.1个百分点。

**三四线仍具动力**

统计局数据显示，8月新建商品住宅价格环比涨幅居前的多为三四线城市，前五位依次是桂林（1.1%）、呼和浩特（1%）、南昌（0.9%）、牡丹江（0.9%）和北海（0.9%），跌幅居前的则多为一二线城市，分别为海口（-1%）、广州（-0.7%）、蚌埠（-0.5%）、成都（-0.4%）和深圳（-0.4%）。

中原的张大伟称，市场分化依然持续，三四线城市相对集中的中部西部区域，销售相对乐观，而东部区域受到调控政策影响，东北区域相对人口流出，市场表现较差。就房价而言，价格上涨城市（46个）依然明显超过下调城市（6个），2017年全国房地产市场签约金额与签约面积依然将刷新历史记录，房地产企业销售全面提前完成年度任务。

他预计，进入9-10月，在热点的三四线城市，房价依然有继续上升的可能性。特别是库存明显减少的三四线城市，收紧的调控政策力度明显弱于一二线城市，预计9-10月将有上升表现。

中国楼市已进入金九银十的传统旺季，热点城市的调控未有丝毫松懈，在房贷利率普升折扣减少的大环境下，北京等城市还在严查首付贷等资金流入楼市，同时还陆续出台鼓励租赁市场发展的措施，长短招并济稳定市场。

张大伟表示，北京本轮调控效果在全国最明显，目前北京市场部分二手房价格已经相比最高点有接近20%的下调空间，随着政策进入平稳周期，市场继续下探空间不大，他预计2017年下半年北京楼市将继续处于低温中。

国土资源部和住房城乡建设部8月末联合下发通知，确定第一批在北京、上海等13个城市开展利用集体建设用地建设租赁住房试点，以增加租赁住房供应，构建购租并举的住房体系。北上广深等大型城市亦陆续发布指导意见，加快发展住房租赁市场。

中国指数研究院在报告中称，随着租赁住房政策在各大试点城市的落地，让房子回归居住属性这一主导方向也被更为深入地落实，可以预期，将会有更多的买房需求通过租赁政策进行分流，房地产市场长期以来“轻租重售”的局面将得到改变。

而以经济红利和权益保障吸引优秀人才，同样是今年重点城市，尤其是处于快速成长期的二线城市的聚焦点。这些城市为了保持、提升城市竞争力，出台了包括租房补贴、落户政策、项目资助、人才公寓、一次性奖励等一系列的吸引人才的政策。

他们预计未来，一线城市仍将以保持吸引力为自身的发展策略，其人才吸引格局也从面向全国扩大为面向全世界，二线城市将重点提高城市吸引力，其人才吸引格局从面向全省扩大为面向全省、全国。

以下为路透测算的房价同比及环比变动情况：

同比(%) 环比(%)

8月 8.3 0.2

7月 9.7 0.4

6月 10.2 0.7

5月 10.4 0.7

4月 10.7 0.7

3月 11.3 0.6

2月 11.8 0.3

2017年1月 12.2 0.2

2016年12月 12.4 0.3

11月 12.6 0.6

10月 12.3 1.1

9月 11.2 2.1

8月 9.2 1.5

7月 7.9 0.8

6月 7.3 0.8

5月 6.9 0.9

4月 6.2 1.2

3月 4.9 1.1

2月 3.6 0.6

1月 2.5 0.4

该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）