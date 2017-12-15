分析：中国汽车终于要打入西方市场了？

路透北京12月15日 - 中国汽车制造商通过收购和瞄准国外技术和专长，10年来不断取得发展，现在又有了更大的抱负，计划进军主要西方市场。

资料图片：2016年10月，德国柏林，吉利汽车发布的Lynk & Co品牌汽车。REUTERS/Hannibal Hanschke

汽车设计、技术和营销方面的进步，使吉利汽车(0175.HK)、广汽乘用车和长城汽车(601633.SS)等车企在国内市场扩大了占有率，也更有希望在竞争激烈的欧洲和美国市场生存下来。中国是全球最大的汽车市场。

中国车企正一步步接近那些曾经遥远的梦想--在西方关键市场占据一席之地。

“西方世界有些骄傲自大，我们以为自己处于领先地位，这种观点需要转变，”Lynk & Co的高级副总裁Alain Visser称。Lynk & Co是吉利汽车创立的新品牌。

“中国同行正在超越我们，而自满让我们对此视而不见，”Visser本月早些时候对路透表示。

拥有沃尔沃汽车、路特斯汽车(Lotus)的吉利，已设定2019年在欧洲销售的目标，并在一年后进军美国。吉利与瑞典沃尔沃共同创建的Lynk & Co品牌，将摩拳擦掌展开攻击。

吉利计划在这些市场只卖“绿色”汽车--也就是传统混动车型、插电式混动车型、以及全电动车型。主要将通过直营店及线上贩售，不走传统的经销商销售渠道。该公司也可能经由一种类似Netflix(NFLX.O)和Spotify的预订模式提供租车服务。

广汽乘用车的目标则是在2019年底前进入美国市场，它的背后有母公司广汽集团(601238.SS)在中国联手本田汽车(7267.T)、丰田汽车(7203.T)、菲亚特克莱斯勒汽车(FCHA.MI)的后盾，可能会让吉利在美国的日子不好过。但不像Lynk & Co那样，广汽乘用车在美国或将走传统路线，透过当地连锁零售店的分销网络。

中国汽车业者花了好几年时间才有今日光景，未来肯定会遇到更大路障。

“美国等市场的一大关键障碍就是消费者通常不喜欢中国制产品。” 君迪(JD Power)中国区汽车产品事业部总经理蔡明表示。“我们的研究发现，大多数美国消费者认为中国是第三世界国家，产品品质低。”

此外，还有中国对美国贸易顺差的棘手问题--高度失衡现象已被特朗普盯上，从中国输入汽车可能导致顺差更加扩大。

**直销，网销**

吉利的Lynk & Co计划2019年下半年在柏林开设自己的旗舰店，2020年在旧金山再开一家类似店面。

美国有些州不允许直接销售，Lynk & Co计划采取订购式销售模式，以最短一个月的合同向消费者出租汽车。这类交易将包括保险、保修和其他优惠。

Visser表示，Lynk想要试水这种非常规零售模式，因为它意识到，大约营收的四分之一都因为传统分销业务中的经销商获利和折扣中丧失了。他预计，通过直销将可挽回这些“损失”的一半多。

Visser说，省下来的钱会有一部分传递给消费者，可以将Lynk & Co汽车以更加负担得起的价格出售。Visser还表示，Lynk & Co计划每年在欧洲和美国销售25万辆，但他没有提供确切时间表。

在美国，直接销售可能会使Lynk & Co与颇具政治影响力的全美汽车经销商协会(NADA)发生冲突。NADA是特许经销商运营公司的游说组织。

虽然Visser说NADA拥有“难以置信的力量”，但他相信，经销商最终将接受Lynk & Co的零售模式，因为到头来为Lynk & Co提供服务的还是特许经销商，他们会提供维修和日常保养服务--这正是经销商最赚钱的业务。

**“传祺”登陆美国可能得改名**

据两位接近广汽乘用车的消息人士称，该公司正在考虑从美国东北部地区铺开其海外业务的可能。该地区包括麻萨诸塞州、康乃狄克州、缅因州和纽约州。

消息人士说，该地区被认为更容易接受外国汽车和广汽乘用车计划销售的运动型车(运动休旅车，SUV)。

该公司称尚未决定在美国的切入点，但很可能会选择与特许经销商一起建立销售网络，或加入现有的经销商集团。

广汽乘用车称，公司正在进行市场调研以确定其品牌的定位，以及将在美国市场推出哪些产品。

该公司在美国推出的第一款车或将是在中国销售的一款SUV，例如传祺GS8。考虑到政治敏感性，这款车在美国市场可能会改名。

“我们尊重美国文化，没有用现任总统名字作为品牌名称的先例，”该公司发言人说。(完)