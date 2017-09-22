未来五年中国乘用车市场年增速5% 为全球贡献一半增量--麦肯锡

路透上海9月22日 - 国际知名咨询公司麦肯锡周五发布最新报告称，在可预见的未来，中国乘用车市场仍将是全球增长的主要动力。未来五年，中国市场的年均复合增长率将维持在5%左右，并为全球贡献逾一半的增量。

报告预计，2022年全球乘用车销量达9,080万辆，其中中国市场达3,010万辆，分别较2016年增长1,400万辆和740万辆，并意味着届时全球每三辆新车销售就将有一辆来自中国。相比之下，美国和欧洲等发达市场在这一时期处于收缩或停滞状态。

“在可见的未来，中国仍将是各家汽车品牌的必争之地。”麦肯锡全球资深董事合伙人、亚洲汽车咨询业务负责人高旭表示。

报告指出，过去四年，SUV（运动型多功能车）贡献中国乘用车增量的三分之二，其中主要是受B级和C级的中低端SUV车型拉动。未来SUV仍将继续保持强势地位，至2022年中国每两辆售出的新车中就会有一辆SUV。

据麦肯锡7月对5,800多名去年购车的中国消费者进行的调查，超过一半的消费者在置换或再购新车时选择了更贵车型，越来越多年轻人以及豪车消费者仍认为汽车代表了身份。

调查同时显示，相当多消费者不再视汽车为必需品，52%的受访者认为没有私家车不影响日常生活，38%受访者表示如果有免费共享出行，他们愿意放弃自购私家车。而80、90后年轻人更多选择共享出行，他们每周使用拼车服务的概率是更年长人群的两倍。

麦肯锡全球董事合伙人、大中华区汽车咨询业务负责人王平认为，随着国产品牌、数字化企业和共享出行服务商之间的竞争日渐激烈，如果传统汽车制造商迟迟不行动，只怕会被蚕食殆尽。过去在中国市场“轻松”增长的日子已经一去不复返，未来的成功需要新技术和新理念。

因小排量汽车购置税减半的优惠政策，2016年中国乘用车销量增长20%达2,280万辆，增速是2015年的近两倍。不过由于去年销量中已透支了未来部分购买力，王平预期今明两年国内乘用车销量增速将回落，不过之后还会恢复，保持稳定成长。

据全国乘联会此前公布的数据，中国8月广义乘用车销量同比上升5.8%，1-8月累计同比增加1.2%。（完）