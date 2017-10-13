美国个股：福特9月在华延续惨淡表现，主要竞争对手赚得盆满钵满

路透北京10月13日 - 福特汽车 9月在华汽车销量创下最小增幅，延续了在中国市场的低迷表现，与此同时福特的全球主要竞争对手均在中国市场取得强劲增长。

福特在中国市场的入门级汽车缺少一个高销量车系，另外其决策缓慢的问题也受人诟病，在消费者喜好变化很快的中国，这一问题让福特付出了市场份额流失的代价。

为了应对这些问题，福特汽车已经任命美籍华裔罗冠宏先生(Jason Luo)担任中国业务负责人，以与中国合作伙伴加强联系并与监管机构高效合作。罗冠宏曾在美国气囊生产公司Key Safety Systems任职。

福特汽车9月在中国售出112,902辆汽车，较上年同期增加约430辆。

相比而言，丰田汽车、本田汽车和日产(Nissan)汽车销量增长14%或以上，通用汽车销量上升7%。

中国9月整体汽车销量增长5.7%，为连续第四个月增加。

和其他很多全球汽车制造商一样，福特汽车也正将公司策略转向电动箱式货车和电动汽车，以跟上中国政府推动清洁新能源汽车的政策方向。

中国已经设定了严格的新能源汽车目标，要求汽车制造商在2019年之前达成。此举引发一系列电动汽车交易，以及电动和混合动力新车型的推出。

福特汽车8月表示，已与中国安徽众泰汽车签署一份谅解备忘录，寻求组建一家合资企业在中国打造电动乘用车。(完) (编译 李春喜/杜明霞；审校 张明钧/陈宗琦)