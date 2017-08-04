吉利首款搭载沃尔沃发动机的汽车明年底上市--消息人士

路透北京8月4日 - 消息人士称，吉利集团旗下的沃尔沃汽车已经同意给吉利品牌汽车提供部分发动机，这将进一步深化两家公司之间的联系。两家公司已经通过领克(Lynk & Co.)品牌共享技术。

三位接近吉利和沃尔沃的消息人士表示，首辆搭载沃尔沃发动机的吉利汽车最早可能在明年底作为2019款汽车上升。

消息人士称，该车将搭载沃尔沃为小型汽车研发的1.5升涡轮增压发动机。

之后沃尔沃还将让吉利使用一款排量为2.0升的涡轮增压发动机，吉利品牌汽车还可以使用双方共同为沃尔沃和领克开发的共用汽车平台。

“根据沃尔沃和吉利集团最近宣布的合资公司条款，当前和以后的技术可以通过授权协议在沃尔沃、吉利和领克之间共享。”

自2010年收购沃尔沃之后，吉利改善了汽车设计，博瑞GC9和博越SUV的畅销大大增强了吉利的财务实力。去年吉利汽车在华销量增长50%至76.6万辆，今年销量预计将远远超过100万辆大关。

最终，吉利希望扩大在中国境外的销售。

今年早些时候，吉利从DRB-HICOM Bhd(DRBM.KL)手中购买了处境艰难的马来西亚汽车公司宝腾(Proton) 49.9%的股份。吉利高管称，该公司计划通过共享吉利和沃尔沃的技术，提高宝腾汽车的质量。(完)