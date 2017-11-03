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2017年11月3日 / 早上8点12分 / 1 天前

车坛老大丰田在中国销量屈居日系第三 落后于本田和日产

1 分钟阅读

路透北京11月3日 - 日本按销量最大的汽车公司--丰田汽车(7203.T)在中国日资汽车商中的排名已经掉到第三位，因为在一块重要的细分市场上表现不强。专家称这种状况有可能一直持续到2018年中期以后。

今年前10个月，本田汽车(7267.T)和日产汽车(7201.T)在中国的销量都超过了丰田。

今年前10个月丰田汽车在中国总共卖出107万辆汽车，而同期本田和日产的销量分别达到116万和117万辆。

中国市场专家认为，主要原因是丰田在跨界小型SUV方面相对较弱，而其他竞争对手，尤其是本田在最近几个月则利用这款车型迅速增加销量。

自2014年底推出两款重要的紧凑型跨界SUV之后，2015年开始本田的销量开始以相对较快且稳定的速度增长。

尽管最近XR-V和缤智(VEZEL)这两款车的销量增长开始放慢，但这个缺口已经由改款的思域以及其他车型弥补上。新思域去年4月在中国上市。

不过，汽车咨询公司Automotive Foresight总经理张豫称，丰田销售前景并非全都这样悲观。

“丰田紧凑型轿车、尤其是(油电)混合版的卡罗拉(Corolla)和雷凌(Levin)，情况就很不错，”张豫称。他还称，“这会推动丰田在2017年和明年温和增长，但问题是在中国汽车市场最火的领域之一中“缺席”。

他表示，如果丰田有像本田Vezel及XR-V这样的紧凑型跨界运动型车(运动休旅车，SUV)，“一年至少能产生15万辆的额外销量，鉴于丰田目前在该领域没有提供任何的车型，这对他们而言将是纯粹的增量，”张豫称。

丰田负责营销及广告的高层称，公司产品阵容方面存在缺口的问题，在2018年中期前得不到解决。

这些高管表示，丰田紧凑型跨界SUV车型--CH-R中国市场版可能在6月至7月间出现在展厅。由于未被授权对记者发言，这些高管要求匿名。CH-R今年4月在美国市场展售。

丰田对车企在华销量排名没有立即做出回复。“我们希望在中国市场继续稳步增长，”一位在北京的发言人称。(完)

编译 李春喜/侯雪苹；审校 刘秀红/张明钧

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