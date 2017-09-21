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百度投入15亿美元成立自动驾驶基金 未来三年投资100个项目
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2017年9月21日 / 早上8点07分 / 1 个月前

百度投入15亿美元成立自动驾驶基金 未来三年投资100个项目

1 分钟阅读

路透北京9月21日 - 中国搜索公司百度(BIDU.O)周四宣布，成立一个100亿元人民币(15.2亿美元)的自动驾驶基金，这是百度加快技术发展并与美国对手展开竞争计划的一部分。

百度发表声明称，“阿波罗基金”在未来三年将投资100个自动驾驶项目。

该基金的成立恰逢百度发布第二代开源自动驾驶汽车软件“阿波罗1.5”。

经过几年的内部开发，百度4月决定向第三方开放自动驾驶技术，寄望此举能加速研发并助其与美国的特斯拉(TSLA.O)以及谷歌的Waymo项目展开竞争。

百度称，通过这次最新的更新，合作伙伴可以获得障碍识别技术、高清地图、以及其他新功能。

此举是在百度广泛调整公司策略的背景下推出的。针对医疗广告的严厉新规出台后，百度核心搜索业务2016年广告收入大幅下滑，公司目前正在寻找搜索业务以外的新获利来源。

百度的阿波罗项目旨在开发全自动无人驾驶汽车技术。

百度表示，目前该公司在汽车行业的多个领域拥有70个合作伙伴，高于7月时的50个。现有的合作伙伴包括微处理器公司英伟达(Nvidia) (NVDA.O)和地图服务公司TomTom NV。

尽管合作伙伴体系迅速壮大，但百度还面临与国内监管部门协商的挑战。之前监管部门曾阻止该公司在公路上进行测试。(完)

编译 李春喜/许娜；审校 王洋

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