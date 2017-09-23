中国全面禁止自朝进口纺织品及对朝出口凝析油和液化天然气

路透上海9月23日 - 中国商务部和海关总署周五晚间发布公告称，为执行联合国安理会第2375号决议，全面禁止自朝鲜进口纺织品，并禁止对朝鲜出口凝析油和液化天然气，同时将限制对朝鲜出口精炼石油产品。

刊登在商务部网站的公告显示，在决议通过日（9月11日，不含当日）之前已签订书面贸易合同且在12月10日24时前办理完毕海关进口手续的，可予以放行。自12月11日零时起，不再办理上述产品进口手续（包括海关已接受申报但尚未办理口岸放行手续的货物），此后进境的上述产品一律按禁止进口货物处理。

对于凝析油和液化天然气，自本公告执行之日（9月23日）零时起，不再办理上述产品出口手续（包括海关已接受申报但尚未办理口岸放行手续的货物）。此后出境的上述产品一律按禁止出口货物处理。

商务部还表示，自10月1日起，限制对朝鲜出口精炼石油产品。10月1日-12月31日，联合国各成员国对朝鲜出口精炼石油产品不超过50万桶（合6万公吨）；自2018年1月1日起，每年对朝鲜出口精炼石油产品不超过200万桶（合24万公吨）。

当接近数量上限时，中国政府主管部门将根据出口情况发布公告，自公告执行之日起一律禁止当年对朝鲜出口精炼石油产品。

商务部此前称，中方一直全面、严格执行联合国安理会通过的有关涉朝决议。对于安理会9月12日通过的新决议中涉及经贸领域的制裁措施，商务部将会同有关部门按照中国有关法律法规，适时发布具体实施的措施。（完）

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