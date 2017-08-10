中国的银行资管行业未来成长逻辑未变 需向客户驱动转型--麦肯锡

路透上海8月10日 - 今年以来，包括银行、券商等在内的中国大资管行业进入强监管周期。国际知名管理咨询机构麦肯锡指出，国内银行的资产管理业务未来成长逻辑并没因短期监管环境变化，不过银行原有的业务模式已不可持续，需要向客户驱动的业务模式转型。

麦肯锡周四发布的《中国银行业CEO季刊》指出，未来资管业务将不是银行信贷出表的工具，更不是资产负债管理的杠杆，而应是以代客理财为宗旨的独立业务。报告建议银行资管业务转型的六大战略，包括建立大类资产配置、重点资产直投和委外管理体系等三大投资能力支柱；完善产品体系，推动银行理财净值化转型等。

“这个潮流是整个大资管一定是爆发式的增长，但短期可能会受影响。”麦肯锡全球资深董事合伙人曲向军指出，既使中国的银行资管业务增速仅保持在15%左右（略高于同期国民经济增速的2倍），银行资管整体规模在2020年也将突破50万亿元，在2021年接近60万亿元。

麦肯锡上海的资深项目经理马奔指出，目前中国的居民储蓄率仍高于国际水平，个人的资产配置需求仍有很大潜力；而且国内尚未形成真正的长期机构投资者群体，例如海外的教育基金和退休基金，随着这些机构在国内逐步成长起来，亦会有相当大的长期投资需求。

今年以来，以“去杠杆、去通道、控风险”为主基调的一系列针对国内银行资管业务监管政策出台，例如表外理财正式纳入MPA考核。过去十年一直保持每年50%以上增长的银行理财规模近期出现萎缩，5月底银行理财规模为28.4万亿元，相比4月净下降1.6万亿元，是十年来最大的单月降幅。

报告指出，在强监管周期内，商业银行资管原有以融资类业务出表、多层嵌套监管套利、利用同业理财做大规模的业务模式注定不可持续，同时，以刚性兑付为隐性担保的预期收益模式也将面临挑战。

报告建议，中国商业银行需要在建立大类资产配置能力的基础上，以固定收益和非标债权市场为重点建立直接投资能力，并同时建立完善的委外投资能力。这需要银行建立一支一流的研究团队，以完善的数据和信息系统及分析工具的支撑，并围绕固收领域未来增长的重点领域，包括不良资产、资产证券化、PPP（政府和社会资本合作），打造相应的投资能力。

报告亦认为，大宗商品市场应该成为商业银行下一个重点关注的领域。商业银行资管业务应与金融市场业务板块保持协同，配合其向代客交易转型的契机，强化债券交易能力，并同时布局大宗商品资管和外汇资管这两大未来的蓝海领域。

麦肯锡指出，银行可以从提升投研能力、加大科技投入、加强内外部协同和建立市场化人才体系四方面推进资管业务转型，若能持续投入推动转型，银行的金融市场代客业务的年复合增长率有望高达25-30%。

面对中国宏观经济增速放缓、利率市场化、金融去杠杆等严峻挑战，中国银行业的收入和净利增速已下降至个位数，不良率逐步上升，国内银行业面临全面转型压力。

麦肯锡的最新报告从零售银行、公司银行及资管等银行各主要业务板块提出转型建议，例如对于零售银行业务，报告建议应借助智能大数据的应用、提升客户体验和精细化销售管理这三大措施，力争在短期内实现“速赢”。（完）