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2017年8月3日 / 上午11点00分 / 2 天内

上半年北京银行业同业资产及负债明显下降 强监管显效--银监局

路透新闻部

1 分钟阅读

路透北京8月3日 - 中国北京银监局副局长蒋平周四称，截至6月末，北京银行业资产、负债总额较年初分别下降1.8%和1.9%，主要是同业资产和同业负债总额较年初分别下降29.8%和13.5%，减少资金空转的监管工作成效开始显现。

蒋平在银监会新闻发布会上并指出，上半年北京银行业共募集理财资金6.77万亿元人民币，同比下降5.5%，其中同业理财产品募集资金同比下降33.8%。

“（截至6月末）理财产品余额3.16万亿元，较年初下降2.2%，...机构在开展理财业务时更加审慎。”她称。

在房地产调控方面，蒋平称，自“317新政”实施以来，北京市个人住房贷款发放金额在1、2月份下降幅度较大的基础上持续回落，3-6月，北京地区新发放个人住房贷款金额分别为239.21亿元、236.08亿元、218.15亿元和158.46亿元，贷款发放节奏持续放缓执行。

同时，二季度银行业发放的执行“317新政”的个人住房贷款中，支持“刚需”群体购房的贷款发放额占比超过七成；其中，6月份对无房群体发放贷款金额占比83.1%、贷款户数占比81.2%，两项占比均环比明显提高。

截至6月末，北京银行业资产总额21.20万亿元，负债总额20.32万亿元，均占全国银行业的9%左右；不良贷款余额305.83亿元，比年初下降32.6%，不良贷款率0.37%，比年初下降0.22个百分点。（完）

发稿 马蓉; 审校 林高丽

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