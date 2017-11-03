《分析》支招中国现金贷监管：持牌经营+严控资金来源

路透北京11月3日 - 随着趣店(QD.N)高调上市，一直只顾埋头赚钱的现金贷再度被推上风口浪尖，尤其“暴利+暴力催收”的野蛮发展模式不可持续，从严监管已经如箭在弦。业内人士建议，在持牌经营的总体监管思路下，可以尝试“弹性”的牌照监管，为新型业务发展提供空间；同时细化利率监管，真正落实金融服务的“普”和“惠”。

资料图片：2010年10月，合肥一家银行的柜员在清点人民币纸币。REUTERS/Stringer

业内人士并指出，现金贷爆发式增长的背后，是银行、信托等传统金融机构资金以“助贷”模式源源不断“输血”的支持，因此管控资金来源控制杠杆率、穿透识别资金的最终供给者也是必要之举。

“现在很多做分期、现金贷的公司，监管来的时候说自己是金融科技，说钱是其它机构的，不应该受到监管。但事实上是否应受监管不该看资金来源，而是看它承担的责任，...比如钱是银行的，但这个机构承担兜底责任，就应该认定它做的是金融业务，”中国社会科学院金融研究所法与金融研究室副主任尹振涛称。

他指出，当前快速扩张的现金贷业务虽然单笔金额不大，但覆盖的人群很广且均为弱势群体，事实上已具备系统重要性的特点；而目前非持牌机构多如牛毛，一定程度上的确弥补了金融服务的空白。因此建议在持牌经营的监管思路下，厘清持牌机构和非持牌机构的区别，规范各自的业务边界、权利、责任及义务。

“对持牌和非持牌机构采取不同的监管规则与统一持牌相比，更适宜市场现状，”他认为，互联网现金贷平台应定位于做银行的助贷机构，依托自身的技术帮助银行将其零售端下沉到依靠传统风控技术所不能触及的客户，不承担违约和坏账风险，不对贷款进行定价管理，只收取服务费。

“真正的（贷款）利率和风险应该由金融机构制定和承担，现金贷平台活下来的核心是它所拥有的科技能力，现在很多平台很大的成本在推广上，聚焦于技术反而让他们的投入更少。”尹振涛称。

一家位于行业前列的P2P公司高管也指出，即便是持牌监管也可以有“弹性”，如可以将牌照分成强监管和弱监管两类，对于新兴和创新型行业可以采取弱监管促进其发展，比如在一个省备案试点，当资产规模达到一定水平或者业务规模开始跨省扩张，再申请强监管牌照。

中国央行副行长易纲9月中旬表示，普惠金融必须依法合规开展业务，要警惕打着“普惠金融”旗号的违规和欺诈行为，凡是搞金融的都要持牌经营和纳入监管。

自称金融科技公司、实则在线小额贷款公司的中国趣店10月中旬在美国上市首日股价劲扬48%，估值高达116.7亿美元；但随即就因现金贷的业务模式、坏账率存低估等遭到市场质疑，股价一度跌破发行价24美元，目前最新报25.27美元。

今年4月底在纽约上市的另一家中国小额贷款公司--信而富(XRF.N)最新报7.92美元，较发行价6美元高出32%，股价最高点是10月17日触及的12.86美元；2015年12月在纽约挂牌的宜人贷(YRD.N)最新报42.55美元，股价最高点是10月18日触及的53.49美元，该公司因主要面向中国优质城市白领人群提供信用借款服务，而非趣店等互联网现金贷平台瞄准的蓝领群体，因此逾期率和坏账率相对可控。

**细化利率监管**

除了牌照问题，现金贷的高利率也一直为市场诟病，拉高坏账风险的同时亦不具备可持续性，因此价格限制也很可能是监管的重点。

以趣店为例，若借款3,500元、期限为一个月，则到期还款金额为3,605元（趣店APP显示105元均为服务费），计算得月息为3%，若以单利计算，年化利率为36%，这正好是中国金融监管当局设定的民间借贷利率的上限。但事实上，作为互联网现金贷平台的头部机构，背靠蚂蚁金服的芝麻信用评分系统作为风控的主要手段，趣店的贷款利率在行业中已经属于较低水平。

“现金贷现在都打着普惠金融的旗号，但实际上只有‘普’而没有‘惠’。在利率方面，要考虑借款人是否能够承担，不能只着眼于提供金融服务，还要惠及于借款人。”他称。

一位接触过多家现金贷平台的私募高管认为，实际利率在50%以上的消费贷平台其经营模式就已经处在危险的边缘，因其逻辑就是忍受比较高的坏账率，因此利率要高到足以覆盖不良率。“而利率高到70%、100%以上，这种经营模式就是完全不看了，来了就借，不行就爆坏账。“

他透露曾接触过一些排名靠前的平台，给融资方的成本在40%左右，获得资金的成本在10%，获客成本在10%，再扣掉10%左右的不良率，实际获利空间在10%左右。

上述P2P公司高管也指出高利率现金贷的不可持续性。

“有不少现金贷企业找过来，但我们是绝对不会给这样的机构提供资金的，这样的模式很难持续下去，”他称，“高利率对标的人群长期靠现金贷生存，以100%甚至更高的利息去还钱，怎么可能变成一个富人呢，肯定是越来越穷，因此这个市场可能很快会消失掉。”

中国银监会4月发布《关于银行业风险防控工作指导意见》指出，要稳妥推进互联网金融风险治理，做好“现金贷”业务活动的清理整顿工作。网络借贷信息中介机构应依法合规开展业务，确保出借人资金来源合法，禁止欺诈、虚假宣传。严格执行最高人民法院关于民间借贷利率的有关规定，不得违法高利放贷及暴力催收。

根据2015年9月实施的中国《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》，“借贷双方约定的利率超过年利率36%，超过部分的利息约定无效。借款人请求出借人返还已支付的超过年利率36%部分的利息的，人民法院应予支持。”

据国内媒体--证券日报此前报导，P2P网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室在下发的《关于开展“现金贷”业务活动清理整顿工作的补充说明》中指出，在清理整顿过程中要重点关注平台利率畸高，依靠暴利覆盖风险、暴力催收等问题。

**管控资金来源**

不过，互联网平台公司现金贷业务存在的风险并不仅局限于高利率及暴力催收引发的商业模式不可持续性及社会影响。业内人士指出，现金贷爆发式增长的背后，不仅是其商业逻辑得到认可，还有传统金融机构向零售转型、网贷行业向小额资产转型的推动；这些机构通过助贷的模式为现金贷平台提供了大量的资金。

因此，互联网现金贷平台公司的经营风险是否会传导以及波及的影响面有多大，是否有可能引致系统性风险，均值得考量。

以趣店为例，根据其招股说明书，为其提供资金的机构合作方包括银行、信托、消费金融公司和P2P公司。今年1-6月，在其高达382亿人民币的交易总额中，其中55.4%的资金是由其他金融机构提供，即约211.6亿元，其余约170亿资金由其自有资金提供。

而趣店自有资金主要来源于抚州与赣州的两家网络小额贷款公司。招股说明书显示，相关主管部门批准这两家小贷公司的信贷额度分别为30亿元和27亿元。

也就是说，通过助贷模式，趣店以两家网络小贷公司19亿的资本金，在今年上半年就撬动了逾200亿元的资金。

“资金的需求一直存在，...供给的增加催生贷款需求，需求的增加又催生更多的供给，只要资金源源不断地进入，这个供给与需求互为促进的游戏就能持续下去。”苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言称。

他表示，“监管对现金贷的监管，必然会从放贷资金来源着手，管住杠杆率。”

前述私募高管也指出，从防范系统性风险的角度看，更应该关注为这些公司提供资金的传统金融机构；如果能把资金源规范好，被投资的平台也只能去做规范的事情了。

现金贷资金来源涉及的另一领域是ABS，因一些大型互金企业正在大量通过此方式将资产出表。因此，还需要考虑的是，是否应提高传统金融机构（尤其是银行）在投资消费金融ABS中间级的资本消耗、控制其投资劣后级的方式，来控制风险？

“特别是现在有不少传统金融机构都在投资消费金融企业发的ABS次级，这还是比较激进的。虽然这些企业都是BATJ类优质的企业，但由于多数企业没有经历过一个完整的经济周期，一旦经济出现下行，次级、甚至中间级都会有明显的风险，由此衍生的风险不可低估。”上述私募高管称。

而如果进一步深挖趣店类互联网现金贷平台的业务模式，还可以发现其他暗藏的风险点。还是以趣店为例，根据网贷之家的报告，从资金端来看，信托通道模式是其主要的放贷渠道，今年上半年，趣店通过信托促成的交易金额为137.63亿元，接近总成交金额的三分之一。

该模式是由银行、资产管理公司和其他机构通过信托计划间接向趣店的借款人提供贷款，这些机构为优先级，趣店为劣后级，即通过结构化信托实现委托贷款业务。

其中存在的问题是：这些提供优先级的机构中，银行涉及的资金有多少？穿透看是否还套了其他资管计划？这些资管计划涉及的投资者是否符合相关法律法规的要求？

细思恐极。（完）