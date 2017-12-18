中国11月银行结售汇逆差75亿美元 跨境资金流动总体平稳

路透北京12月18日 - 中国11月银行结售汇再现逆差75亿美元，中断了此前连续两个月的结售汇顺差；当月涉外收付款亦呈现小幅逆差。不过外管局表示，跨境资金流动总体仍属平稳，未来料将继续保持平衡格局。

外管局周一公布，11月银行结售汇逆差75亿美元，上月为顺差28亿美元；境内银行代客涉外收付款逆差129亿美元，上月为顺差1亿美元。1-11月银行累计结售汇逆差1,176亿美元，累计涉外收付款逆差1,243亿美元。

“11月中国外汇市场延续供求平衡的格局，...主要渠道跨境资金流动总体平稳合理。”外管局在答记者问中称。

外管局公布的数据并显示，11月远期结汇的规模为127亿美元，与上月基本持平；而远期售汇247亿美元，较上月扩大逾三成。远期结售汇逆差120亿美元，为上月的近两倍，逆差额为本年最高。

“11月企业在远期、期权等人民币对外汇衍生品市场避险保值净卖汇增多，使银行外汇头寸当月减少41亿美元，相应增加了外汇供给。”外管局称。

外管局公布的数据并显示，在银行代客涉外收付款129亿美元的逆差中，币种为人民币的逆差规模为115亿美元，较上月扩大逾四成。

外管局指出，11月市场主体结汇意愿同比回升、购汇意愿下降；货物贸易结售汇顺差157亿美元，外商直接投资项下资金流入和结汇增多；此外，个人购汇继续平稳回落，11月个人购汇同比下降44%，较1-10月月均水平低15%，处于近年来较低水平。

外管局同时指出，境内外汇供求维持基本平衡是外储连续十个月回升的重要原因。

中国央行上周公布，11月末外汇储备为31,192.77亿美元，环比增加100.64亿美元，为连续第十个月回升。市场人士指出，如果扣除估值因素，11月或出现小幅资本流出。受美国税改、美联储加息、缩表推进的影响，估值因素对外储的影响料将削弱，未来外储规模料继续保持稳定。

“当前我国经济继续保持稳中向好态势，为跨境资金流动平稳运行提供了根本保障。”外管局称。（完）

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