焦点：中资银行寻求信贷资产真实出售 严监管封堵违规投资路径

路透北京6月22日 - 在中国金融监管不断加强背景下，越来越多银行正寻求将信贷资产真实出售。这不仅是为应对MPA(宏观审慎评估)考核要求，也是市场利率抬升后银行对贷款重定价的考量；而因有监管背书且兼具低成本高效率，银行业信贷资产登记流转中心成为银行资产流转的“心头好”。

但愿望美好，现实残酷。在没有了兜底函、抽屉协议作背书，个人理财对接也不再可行后，银行不得不直面资产证券化（ABS）次级投资者匮乏难题，这也成为制约银行信贷资产、尤其是公司信贷“转速”的羁绊。

“最近这段时间，大家有（资产）出售的需求，确实希望通过流转达到合规，银登在几个（银监会）文件里都是监管明确支持的平台，私募等方式不太好做，”一上市银行同业部负责人称，“目前市场总体而言确实是规范多了。”

今年一季度MPA考核正式施行后，银行资产出表需求急升，以期控制广义信贷增速、降低资本占用。对于代持、纯私募ABS等一季度颇为流行的腾挪方式，二季度初银监会出台“三三四”（“三违反”、“三套利”和“四不当”）等系列监管政策后，不少银行畏于监管检查及合规风险而慎之又慎。

“MPA考核下我们行资产流转的压力还是蛮大的，希望能够真的转一批出去，”某股份制银行总行人士称，“目前一是在银行间市场发行公募性质的资产证券化产品，这个最规范但效率最慢；二是通过银登中心做资产流转，这是银监会搭建的平台，相对规范，效率也高。”

银登中心于2014年8月挂牌成立，定位于银行信贷资产及其他金融资产的登记、托管、流转和结算平台。

除应对MPA考核外，银行资产出表需求与日俱增还源于市场利率上升带来的资产重定价。银行人士普遍指出，当前资金端价格上涨，新持有的资产收益率更高，银行推进存量资产转出的动力颇足。

“现在客户端的需求蛮强的，我们各个分行报上来的（贷款）需求还是很大的，”上述股份行人士称。

另据21世纪经济报导今日报导，进入6月以来，四大国有商业银行一改往日对不良资产的“惜售”情结，主动对外大量转让不良资产，仅近日转让的债权本息就超过600亿元人民币。业内人士称，四大行集中转让不良资产主要是迫于银监会“三三四”检查的监管压力。

**严监管下次级“接盘侠”均被封**

虽然通过银登中心进行资产流转的需求旺盛，但难点在于次级销售十分困难，尤其是银行占大头的信贷类资产。

业内人士指出，对信用卡、消费类信贷而言，因具备评级、风险分散等方面的优势适合做证券化产品，如蚂蚁花呗、借呗等消费信贷ABS次级销售较佳；但对于体量较大的公司类贷款，资产证券化的模型并不适用，次级销售存在困难。

“比如我们一个资产包也就几十亿的规模，如果一个客户出问题，就涉及到五千万、一个亿的资产，次级就兜不住了，...如果是自持，按1250%计提资本，就没有资本节约的作用，意义不大，”上述股份行人士称，“这也是银行公司信贷类资产ABS面临的一个难题。”

有熟悉银登中心资产流转业务的资深银行人士就表示，目前次级的处理只有两种合规的方式，一是自己持有，二是卖掉；在产品设计时可以把劣后进行分级，如分成次级1、次级2，以次级2去承受次级1的风险，还是能够解决一部分的问题，而这种次级也是有一定需求的。

事实上，次级难售也从另一角度彰显了监管从严的“威力”，因此前银行多通过兜底函或抽屉协议进行次级销售，而现在如果继续这样做就会涉及到两个问题：一是次级购买方内部风控是否能通过；二是继续出具这些抽屉协议违规风险很高，容易被监管抓着把柄。

另外，此前银行信贷ABS产品次级大多由发起行理财购买，但现在监管日趋严格，严禁银行直接或嵌套若干通道用理财资金进行对接。

华泰联合证券债券业务总部业务董事邱小峰此前在一论坛上发言就谈到，近期发行ABS产品，无论银监会的信贷资产证券化（CLO）还是在银登中心挂牌，银行及券商多会被要求承诺“次级不得为自己银行理财认购”。

“这个事情对我们整个市场的影响特别特别大，”她说，“现在很多银行都在非常慎重地考虑次级销售问题，一方面次级收益率高了到底卖给谁，是否舍得卖？如果次级收益率低了甚至赔了又该怎么办？”

**次级投资“蓝海”**

平安银行战略规划部资深研究员童文涛认为，从积极的角度看，对次级实现真实销售是金融发展到一个阶段成熟的表现，当前中国次级投资领域也是一片“蓝海”。

“总不能天天偷偷摸摸出兜底函，”他称，“外国这方面已经成熟，有专门投资次级债和次级资产的，而国内比较少，这是个过程，等市场成熟后，商业银行资产流转速度就会快一点。”

他并建言，可以考虑通过地方资产管理公司（AMC）、向高净值人群发售产品去进行对接，这也是监管认可的真正的次级合格投资者。

不过，专注于不良资产处置的德富资产合伙人吴舸对此类ABS产品的次级投资价值并不看好。该机构对违约信贷组合资产次级部分给出的评级为BBB，而对于正常银行贷款组合资产次级部分则给出CC的评级。

“关键的逻辑在于前者已经充分考虑并进行了损失折价，而后者完全没有，”他称。而据该机构研究，银行正常信贷中30%的债务人是依赖持续增加的负债来覆盖包括利息在内的流动性的。

另一地方AMC高管则表示，与不良资产投资相比，正常信贷ABS产品的次级部分“缺乏想象空间”，同时在定价方面也难以达到其预期水平。（完）