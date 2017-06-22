中行牵手腾讯拟在大数据等方面合作 四大行悉数结盟互联网巨头

路透北京6月22日 - 中国银行(601988.SS) (3988.HK) 周四称，“中国银行--腾讯金融科技联合实验室”挂牌成立，中国银行与腾讯集团将重点基于云计算、大数据、区块链和人工智能等方面开展深度合作，共建普惠金融、云上金融、智能金融和科技金融。

至此，中国四大国有大行已全面拥抱互联网巨头，之前建行(601939.SS) (0939.HK) 牵手阿里(BABA.N) 、农行(601288.SS) (1288.HK) 联姻百度(BIDU.O) 、工行(601398.SS) (1398.HK) 结盟京东(JD.O)

中行网上刊登新闻稿指出，近年来，随着数字化技术的蓬勃发展，客户金融需求已经发生了深刻变化。用户需求更加多元化，注重产品内涵的有趣、个性化、定制化元素。

“在科技金融领域，大数据、区块链、人工智能等逐步从概念走向成熟，并开始商业化，正带动全球新一轮生产效率变革浪潮，未来将深刻改变金融行业格局。”新闻稿称。

新闻稿指出，中国银行与腾讯集团达成深度合作共识，以开放的生态体系在业务、流程、技术上全面启动创新试点。经过数月努力，双方初步在云计算和大数据平台以及人工智能应用方面取得突破，建立了统一的金融大数据平台，持续输出技术能力支持业务发展。

未来，双方将继续深化金融科技领域的合作，逐步搭建总对总的金融科技云平台，充分发挥中国银行的业务资源优势与腾讯集团的先进科技优势，在客户需求洞察、风险管理体系建设、金融效率提升等方面进行深度合作，助力业务发展。（完）

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