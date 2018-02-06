1月交银财富景气指数环比上涨 小康家庭流动资产投资热情上升

路透上海2月6日 - 中国国有商业银行--交通银行(601328.SS)(3328.HK)周二发布的最新一期交银中国财富景气指数上涨。调查结果显示，由于房地产调控政策影响，小康家庭对于不动产的投资意愿继续偏弱，股票、理财产品等流动资产的投资热情上升。

交通银行金融研究中心报告显示，1月交银中国财富景气指数为140点，较上期上升3点，三个一级指标全面上涨，其中收入增长指数和投资意愿指数分别上涨5个百分点和2个百分点。

报告显示，工资收入和投资收益两个二级指标大幅上涨，成为推高收入增长指数的推手。岁末年初正值大部分企业发放年终奖等各类奖金，小康家庭这种季节性的工资收入大幅上涨是引起现阶段家庭收入变化的主要原因。而1月股市、黄金及外汇等投资品表现不错，令家庭投资收益预期转好。

在本期调查中，除P2P网贷、期货和收藏品外，其余投资品的投资意愿均有不同程度地上升，其中银行理财产品仍是小康家庭最为青睐的投资产品。从投资金额上看，本期股票超过银行理财产品，成为小康家庭投资最多的产品。

报告指出，2018年国内房地产市场将重点抓好分类调控，促进房地产市场平稳健康发展，坚持“房住不炒”的定位，完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制。受宏观政策调控影响，小康家庭预期不动产投资意愿继续下降。

交通银行自2010年10月起，每两个月公布一次交银财富景气指数，每次收集约1,800个家庭样本，以综合体现国内小康家庭的财富景气状态及其发展趋势。受访家庭要求为：京沪广深等核心城市的家庭税后年收入在12万元人民币以上，成都的家庭年收入为10万元以上，其他城市的家庭年收入在8万元以上。（完）