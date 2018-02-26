中国1月银行结售汇小幅逆差同比明显收窄 汇率双向波动将成常态

路透北京2月26日 - 中国国家外管局数据显示1月结售汇规模逆转去年12月的顺差格局，小幅逆差9亿美元，同比则下降95%，总体延续了近期小幅顺逆差交替态势，如果再考虑到企业远期、期权交易等因素综合影响，1月份境内外汇供求延续基本平衡，未来人民币双向波动将成常态。

外管局网站新闻稿指出，中国跨境资金双向流动、总体平衡的发展趋势已初步形成。因国内经济稳中向好势头更明显，市场对各主要货币走势看法合理分化、预期趋稳，人民币汇率呈现有升有贬、双向波动的态势，推动中国跨境资金流动更加稳定，外汇市场基本实现自求平衡。

未来，随着中国供给侧结构性改革深入推进，国内经济结构进一步优化，内生增长动力逐步增强，中国经济将保持平稳较快增长。同时，世界经济总体延续复苏态势，但国际金融运行以及主要发达经济体货币政策正常化仍存在不稳定和不确定因素。

“上述国内外环境将使得人民币汇率双向波动成为常态，并且总体能够在合理均衡水平上保持基本稳定，为中长期我国跨境资金双向流动、总体平衡创造有利条件。”新闻稿称。

外管局并指出，2018年1月银行结售汇逆差56亿元人民币，等值9亿美元；非银行部门涉外收支呈现顺差，1月份，企业、个人等非银行部门涉外收付款顺差246亿美元，其中，外汇资金收付款顺差257亿美元。

新闻稿并指出，主要渠道的外汇供求状况保持平稳。一方面，货物贸易以及主要的资本和金融项目结售汇延续顺差；另一方面，企业投资收益和个人购汇均低位运行。

数据显示，1月份，投资收益项下购汇环比和同比分别下降31%和23%；个人购汇环比增加11%，体现了春节前个人旅游用汇的上升，但同比下降12%。

外管局网站刊登数据显示，1月银行代客涉外收付款顺差1,585亿元人民币，等值246亿美元。而2018年1月，银行结汇10,011亿元人民币,等值1,555亿美元，售汇10,067亿元人民币，等值1,564亿美元。

外管局在新闻稿中并称，为便于公众更全面地了解远期结售汇整体情况，自2018年1月起，新增发布“远期结售汇平仓额”和“远期结售汇展期额”细项数据。

数据显示，1月远期结售汇平仓额为逆差36.74亿美元，当月远期结售汇展期额为逆差7.92亿美元。

中国国家外汇管理局此前公布，2017年12月银行结售汇顺差395亿元人民币，等值60亿美元；中国1-12月银行结售汇累计逆差7,648亿元人民币，等值1,116亿美元。（完）