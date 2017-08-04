分析：中资银行赴港上市表现欠佳 难以摆脱影子银行的阴影

路透香港8月4日 - 过去一年内在香港上市的小型中资银行表现远远逊色于市场中其它股票--它们在中国影子银行体系中的曝险可能是一个主要原因。

现在又有几十家中资小银行想要进行首次公开发行(IPO)，银行界人士认为，投资者对此兴味索然，可能加大这些银行上市的难度。惟其能够将很大一部分股权出售给所谓的基石投资者，才能让上市之路变得平坦。基石投资者经常是股东或是已和这些银行存在金融联系的企业。

银行家们说，不管是散户还是机构，主流投资者都对过去一年在港上市的银行信息披露程度心存芥蒂。他们表示，这些银行与中国大陆的所谓理财产品买卖夹缠不清，搞不清其中的风险。

过去16个月在港上市的六家银行，表现均逊于港股指标恒生指数.HSI。股价介于较发行价上涨7.5%，如九台农商银行(6122.HK)，到下跌21.5%，如天津银行(1578.HK)。但恒生指数从九台农商银行今年1月上市以来上涨20%，自天津银行去年3月上市以来涨幅已达35.3%。

“你会发现，目前确实很难找到投资这些银行的动机，”法国巴黎资产管理驻香港的亚太股票业务主管邝乐天说。“他们在做什么投资，真是不透明。”

这些担忧可能影响甘肃银行、渤海银行以及九江银行日后招股交易的需求。今年以来上市的三只银行股--九台农商银行、广州农商银行(1551.HK)和中原银行(1216.HK)--定价均接近指导区间底部，表明投资者信心依然疲弱。

香港证监会没有对这些银行的信息披露程度置评。港交所表示，关于这些银行的问题，去问中国银监会更为恰当。

**资金错配**

投资者最大的担心之一是，部分小银行在银行间市场进行短期融资，或发行理财产品投资那些云山雾罩的结构性产品或证券，用这些方式来提高利润，由此会产生资金错配或流动性紧张的风险，因为他们的资产期限要比负债期限长得多。

中国当局今年一直在寻求控制影子银行和金融机构的表外业务，以防止债务不断增加的问题带来重大金融风险。

“市场、尤其是机构投资者仍担心银行内部的不良贷款，”香港基金公司华富嘉洛首席投资总监蔡光华称，并表示从近期出台的控制信托和理财产品的举措来看，银行业者将遭遇更多痛楚。

罗兵咸永道会计师事务所的数据显示，为了使获利保持最高速度的增长，地方银行已成为影子银行产品的最大投资者之一，截止2016年底，这些产品投资组合在城市商业银行资产中的占比高达46%，而对客户的贷款则占37%。

“国际投资者对这方面极为关注。毋庸置疑，存在透明度问题，”香港一家全球性投资银行的股权资本市场(ECM)主管称。该行曾为多笔金融机构在港上市案服务。由于这位主管与这些银行的关系属于机密，其要求匿名。

根据美国穆迪投资者服务公司(Moody's)，今年第一季度发行的大额可转让定期存单(NCD)达到5万亿元(7,353亿美元)的纪录高点。许多银行用所得资金购买投资产品。

这些投资包罗万象，从相对简单的其他银行发行债务或债券，到不透明的信托基金计划和理财产品不一而足。但其中一些产品的分层结构意味着，其真实风险难以评估。

“随着时间的推移，一些可能需要做的事情，比如说为资产损失预留拨备，可能每次总是不能及时完成。这是该体系所固有的潜在风险，”普华永道中国金融服务合伙人Vincent Yao说。

中国河南省最大的城市商业银行--中原银行就是一例。该行在2014-2016年期间的证券投资激增将近五倍，占到总资产的42%，而贷款部分仅占资产的37%。该行7月19日的IPO定价估值为10亿美元，接近预估区间的底部。

中原银行IPO发行股权约一半被基石投资者买下。

路透联系中原银行对其投资及上市以来表现进行评论，该行未作回应。

九台农商银行股价走势对比恒生指数： reut.rs/2h22ksc

浙商银行股价走势对比恒生指数： reut.rs/2h1MTAk

天津银行股价走势对比恒生指数： reut.rs/2eN4wmN