北京市推出共有产权住房政策 推进房地产长效机制建设

路透北京8月4日 - 中国北京市计划推出共有产权住房，以深化住房供给侧结构性改革，根据办法，新北京人分配的共有产权住房比例不少于30%，共有产权住房购买五年后，可按市场价格转让所购房屋产权份额。

北京市住房城乡建设委会周四稍晚公布《共有产权住房管理暂行办法》（征求意见稿），住建委提供的新闻稿称，此次推出共有产权住房政策，整合以往各类出售型保障房和政策房，回归住房居住属性，促进保障房资源分配更加公平、合理，发挥改善民生和房地产市场调控双重作用。

所谓共有产权住房，是指政府提供政策支持，由建设单位开发建设，销售价格低于同地段、同品质商品住房价格水平，并限定使用和处分权利，实行政府与购房人按份共有产权的政策性商品住房。

办法明确，供应对象为符合本市住房限购条件且家庭成员名下均无住房家庭。其中，单身家庭申请购买的，申请人应当年满30周岁。一个家庭只能购买一套共有产权住房。

新闻稿称，“新北京人”分配共有产权住房不少于30%。各区人民政府根据共有产权住房需求等情况合理安排共有产权住房用地，其中，满足在本区工作的非本市户籍家庭住房需求的房源应不少于30%。

在规范管理方面，办法指出，已购共有产权住房不满五年的，不允许转让房屋产权份额，满五年的，可按市场价格转让所购房屋产权份额。

住建委新闻稿称，出售产权份额的，同等价格条件下，代持机构可优先购买，继续作为共有产权住房使用；代持机构放弃优先购买权的，购房人转让对象应为其他符合共有产权住房购买条件的家庭。此举有利于实现共有产住房循环使用，更大程度上发挥保障作用。

“北京推出了共有产权住房，对于完善住房保障体系、完善住房制度，建立房地产调控长效机制，支持中端购房，抑制投机，促进公平，具有重大意义。”北京市房协秘书长陈志表示，北京推出的共有产权住房制度在探讨房地产市场长效机制的推进上，又迈出了一大步。

北京市房地产法学会副会长赵秀池认为，尽管目前高房价下租房居住更划算，但由于受传统观念和一些客观因素影响，人们还是习惯买房居住。但是，由于目前北京房价较高，使很多人没有购房能力，望房兴叹。通过提供共有产权住房，明确了政府和个人持有的产权份额，降低了购房人的房价，有助于百姓住房梦的实现。

住建部和国土部今年4月曾提出，超大、特大城市和其它住房供求矛盾突出的热点城市，要增加公租房、共有产权房供应。（完）

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