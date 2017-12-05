京津冀民航协同发展实施意见发布 2030年形成世界级航空机场群

路透北京12月5日 - 中国国家发改革、民航局日前印发《推进京津冀民航协同发展实施意见》称，到2020年首都机场国际旅客占比提高二至三个百分点，北京“双枢纽”机场与天津机场、石家庄机场实现与轨道交通等有效衔接；到2030年，基本京津冀地区主要机场与轨道交通等有效衔接，形成京津冀世界级机场群。

发改委网站周二刊登意见显示，要创新北京“双枢纽”机场运营模式，显着增强国际竞争力，提升京津冀机场群的综合保障能力；提升天津、石家庄航空运输市场规模，加强民航与轨道交通等其他快速交通方式的高效衔接，构建以枢纽机场为核心的综合交通枢纽，适应疏解北京非首都功能和产业转型升级要求。

“到2030年，北京‘双枢纽’机场成熟运营，天津、石家庄机场区域航空枢纽辐射能力显着增强，将天津建成中国国际航空物流中心。”意见明确，提升机场综合保障能力、优化航路航线网络结构、建设以枢纽机场为核心的综合交通枢纽、推动空铁联程联运等十项重点任务。

意见称，要加快北京新机场建设，显着增强北京地区民航运输保障能力和辐射带动作用，大幅提升北京航空枢纽国际竞争力；改扩建天津滨海机场和石家庄正定机场，增强对周边的集聚辐射能力，逐步培育成为区域航空枢纽；新建邢台、沧州、康保、丰宁等支线机场；推进唐山、张家口、邯郸等机场改扩建。

同时，与北京新机场形成优势互补的“双枢纽”航线网络格局，扩大国际航线网络覆盖面和通达性，合理引导国内中小机场通过区域枢纽与北京“双枢纽”机场衔接。加快完善天津机场、石家庄机场区域枢纽航线网络布局，提升区域机场综合保障能力。

以枢纽机场为核心的综合交通枢纽建设方面，意见提出，加快北京新机场“五纵两横”综合交通网络建设，以首都机场和北京新机场为核心，加快推进首都机场至北京新机场城际铁路联络线、北京至雄安城际铁路、北京至唐山铁路等建设，研究建设北京新机场至雄安高速公路。

以天津机场为核心，加快京津城际铁路延伸至天津机场、京滨城际铁路、天津地铁Z2 线建设，有序实施沿海高速铁路天津至潍坊段、天津至承德铁路等。

以石家庄机场为核心，完善石家庄机场与京广高速铁路正定机场站之间的顺畅连接，有序实施石家庄至雄安、石家庄至邯郸等城际铁路；以京津冀地区支线机场为主要节点，有序实施唐山至曹妃甸、唐山至遵化、衡水经沧州至黄骅等城际铁路，基本实现京津冀地区主要机场之间以及与周边重要城镇节点和功能区通过轨道交通快速连接。

推动空铁联程联运方面，鼓励在有条件的重要高铁站点建设城市航站楼，设置综合交通服务平台，推行异地候机、行李联程托运等配套服务。

意见还明确，支持天津机场发展航空物流，支持石家庄机场发展低成本航空。简化“三地四场”24小时直接过境程序，在符合海关监管条件的空港运行通程航班业务。实施京津冀144小时过境免签。地方政府积极协调口岸检查检验机构和税务、金融机构等部门联合提升航空口岸服务水平，实现航空货运7×24 小时通关服务，实现京津冀空港通关一体化，提升口岸通关效率。（完）

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