北京前八月房地产投资完成全年目标55.5% 住建委敦促加快落实

路透北京10月13日 - 中国北京市住房和城乡建设委员会周五表示，今年1-8月，该市政策性住房、商品房及配套设施投资完成全年任务的55.5%，与去年同比下降5%，要加快推进今年投资任务落实。

住建委网站刊登通知称，前八月，全市政策性住房、商品房及配套设施投资共计完成1,387.6亿元人民币，而全年投资任务为2,500亿元，北京市委市政府已明确提出落实全年投资任务坚决不退不让的要求。

住建委要求，各辖区要建立推进投资任务落地工作机构，主要负责人要亲自抓、负总责，凡重要事项要亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督办。各部门要紧紧围绕投资任务落实，明确责任分工，责任要落实到人。

针对已拿地未开工项目，特别是2014-2016年期间新拿地未开工项目，各单位要及时了解项目需求，进一步畅通审批渠道，提高服务效率，尽可能缩短行政事项办理时限，为推动项目尽快开工创造条件。

针对处于在施阶段的项目，特别是2016年以后新开工的项目，要加大服务力度，努力加快项目建设进度。

对于列入《北京市2017年房地产投资计划》的各项目，各单位要督促开发企业，依照投资计划全面推进、全面落实。

北京住建委要求，各区住建委（房管局）应及时将投资促进工作情况信息进行汇总，从现在起至年底，于每周一向市住建委报送；各单位还应于每月月底，增加报送本区当月投资预计完成的数据。

北京住建委在今年3月17日出台严厉调控措施的同时表示，要加快、加大商品住房土地供应；同时，加强调度，督促“1,300万平方米已拿地未开工、950万平方米已开工未入市”的在途商品住房项目加快开发进度，尽快形成商品住房供应。（完）

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