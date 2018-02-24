中国一线城市房价同比由涨转降二三线涨幅回落 调控效果续显（更新版）

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路透北京2月24日 - 中国国家统计局周六公布1月70个大中城市商品住宅销售价格统计数据显示，一线城市新建商品住宅销售价格同比由涨转降，二三线城市涨幅亦回落；尽管当前市场还没有完全进入降价区间，但市场调控效果继续显现。

按照易居研究院智库中心研究总监严跃进测算，2018年1月份全国70城新建商品住宅销售价格指数环比增幅为0.3%，同比增幅为5.4%，均保持了正增长但幅度变小的态势，其中，值得一提的是，一线城市房价为32个月以来首现负增长，具有信号意义。

“其中正增长的特点说明当前市场还没有完全进入降价的区间，而幅度变小则说明市场调控效果继续有效，正不断剔除房价泡沫，类似趋势预计第一季度都会延续，即此类特征会保持。”他称。

严跃进称，此次城市分类中，最大的信号在于一线城市。因为一线城市在过去的31个月，同比增幅一直是正的，而现在首次出现了下跌。虽然实际感受可能不太一样，但从统计的角度看，是有信号意义的，体现了一线城市房价真正跌回去年水平。

他强调，一线城市具有领头羊的角色，后续二三线城市也会有类似下跌的可能。当然需要强调一点，这个是统计的概念，而不是实际房价的概念。

国家统计局城市司高级统计师刘建伟亦解读称，1月份，在分类调控、因城施策的房地产市场调控政策继续作用下，70个大中城市中15个热点城市新建商品住宅销售价格继续保持稳定，其中11个城市价格低于上年同期水平。

从环比看，有7个城市新建商品住宅销售价格下降，降幅在0.1至0.4个百分点之间；深圳、杭州和福州3个城市持平。从同比看，有11个城市新建商品住宅销售价格下降，降幅在0.1至3.4个百分点之间，这些城市新建商品住宅销售价格低于上年同期水平。

刘建伟并提到，70个大中城市中一线城市新建商品住宅销售价格同比由涨转降，环比下降，而二三线城市涨幅回落。

数据显示，1月份，初步测算，一线城市新建商品住宅销售价格同比由上涨转为下降，二手住宅销售价格涨幅连续16个月回落，本月比上月回落0.5个百分点；二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅分别比上月回落0.2和0.4个百分点；三线城市同比涨幅分别回落0.4和0.3个百分点。

环比看，70个大中城市中一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降，二手住宅销售价格降幅比上月扩大0.2个百分点；二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比涨幅分别比上月回落0.3和0.2个百分点；三线城市环比涨幅分别回落0.1和0.2个百分点。

中国国家统计局数据显示，北京和上海1月新建商品住宅销售价格指数同比分别下降1.2%和0.2%，而深圳1月新建商品住宅销售价格指数同比下降幅度达到3.4%。从环比看，1月北京、上海和深圳的新建商品住宅销售价格指数环比分别上涨0.2%、下降0.4%以及持平。

国家统计局特别说明，自2018年1月起，国家统计局取消保障性住房销售价格统计指标，只编发新建商品住宅销售价格指数，不再编发新建住宅销售价格指数。（完）

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