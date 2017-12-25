2018年中国债市利率或有一定程度上行 但幅度有限--智库

路透北京12月24日 - 中国国家金融与发展研究室与第一创业债券研究院周末发布报告指出，2018年中国债券市场利率可能会有一定程度的上行，但幅度有限。在美联储预期2018年仍将加息3次的背景下，中国央行仍有通过公开市场操作提升市场利率的动机，但公开市场利率上行的空间并不很大。

此份在2017中国债券论坛上发布的报告称，2018年中国债券市场仍将受国内外多重因素的交织影响。美联储加息和缩表将遵循谨慎有序的原则，欧洲和日本央行极有可能保持其现有的货币政策立场。中国央行跟随美联储利率政策而调整公开市场利率的政策手段，仍然会受到国内经济和金融稳定的约束。

“流动性驱动的资产价格上涨和债券收益率的下行与政府新的金融发展理念、宏观经济政策目标是不协调的。”报告并称。

报告并称，央行公开市场操作对美联储利率政策的亦步亦趋策略，向市场传达了收益率仍将上行的预期，但需求端将重新成为主导大宗商品价格的因素，PPI及由此带来的GDP平减指数将于2018年趋于收敛，债券收益率所要求的的通胀补偿会相应的下降。

第一创业证券总裁钱龙海在论坛上表示，经过2017年的大幅调整，中国债券市场的估值已变得更为合理，4.8%左右的十年国开债已经与一年期的全市场理财收益率相差不多，AAA级一年期中票的收益率接近5.1%，因而从资产配置的角度看，中国债券市场已具备较好的配置价值。（完）