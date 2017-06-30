中国境外机构投资者债券交易结算周期延长 增加T+2选择

路透上海6月30日 - “债券通”启动前夕，中国外汇交易中心、中债登、上海清算所周四晚联合公告称，为进一步便利境外机构投资者投资中国银行间债券市场，根据人民银行总体要求，延长境外机构投资者债券交易结算周期，在已有T+0、T+1基础上，增加T+2的选择。

公告显示，债券交易结算双方中有一方为境外机构投资者，即可选择T+2的结算周期。延长结算周期适用的结算业务类别包括现券交易、质押式回购、买断式回购、债券借贷。

境外机构投资者，是指符合中国人民银行公告（进一步做好境外机构投资者投资银行间债券市场有关事项的公告）、《关于境外央行、国际金融组织、主权财富基金用人民币投资银行间市场有关事宜的通知》等文件要求的各类境外机构投资者。

联接中国内地与香港债券市场的“债券通”已经箭在弦上，中国央行上周三正式发布内地与香港债券市场互联互通合作管理暂行办法，中国外汇交易中心、上海清算所以及中央国债登记结算公司也先后发布了“债券通”的交易及托管清算细则。农发行和国开行本周相继宣布，将于下周首次面向境内外投资者招标发行政策性金融债。

中国央行研究局首席经济学家马骏年初曾经提到，央行在研究适当延长银行间债市交易时间，同时为了便利境外机构投资者的流动性管理，正在研究延长涉及境外机构的交易的结算周期有关问题，并与相关机构一起积极推进债券基础设施领域的国际合作，以期进一步提升境外投资者在投资交易方面的便利性。（完）

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