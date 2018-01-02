2017年中国电影票房达559亿元 同比增长13.5%--报载

路透上海1月2日 - 中国证券报周二援引国家新闻出版广电总局数据显示，2017年全国电影总票房为559.1亿元人民币，同比增长13.5%，较2016年3%的票房增速大幅提速；其中2017年年度票房排名前10的影片中，国产电影与进口电影占比相同，不过国产电影总票房大幅超过进口电影。

在多部国产电影背后，以上市公司为代表的资本方参与票房角力，电影投资市场呈现上市公司、互联网巨头等抱团投资，各资本方后台资源角力的特点。业内人士表示，2017年，观众“口碑”效应对于电影作品的票房影响愈发明显，电影市场不再是导演、公司的内容输出市场，而是用户“口碑”效应主导的受众市场。

新闻出版广电总局数据显示，去年中国国产电影票房301.04亿元，占票房总额的53.84%；票房过亿元影片92部，其中国产电影51部；13部国产影片票房超过5亿元，六部国产影片票房超过10亿元。

其中，票房前十影片中，国产电影与进口电影数量平分秋色。不过，前十中的国产电影总票房却以124.78亿元大幅超过进口电影的总票房78.53亿元。从单片票房来看，国产电影《战狼2》以56.83亿元总票房冠军优势，领先于票房排名第二的《速度与激情8》30.12亿元。

数据还显示，2017年，全国生产电影故事片798部、动画电影32部、科教电影68部、纪录电影44部、特种电影28部，总计970部。

中国证券报援引资深业内人士表示，对于市场较为看好的某些电影，想要参与投资的资本方较多。电影的主控公司引入众多投资方主要从两方面考虑，一方面，在投资份额较为抢手的前提下，不少公司以高于对应投资比例的价格参与投资，可以助力主控公司加快收回成本；另一方面，主控公司更看重的还是投资方带来的战略资源，比如有的投资方附带“票补”条件等。

值得注意的是，国产电影海外票房和销售收入进一步增长，“文化出海”收入成为中国电影市场的新亮点。数据显示，2017年，国产电影海外票房和销售收入为42.53亿元，同比增长11.19%。(完)