（更正）英国首相特雷莎·梅访华期间两国签署逾90亿英镑协议

（因译文有误，内文倒数第二段应为“中国已经为英国退欧感到担忧”，非“中国并未因为英国退欧而烦恼不安”）

路透上海2月2日 - 英国政府周五表示，在首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)本周访华期间，英国签署了价值超过93亿英镑(132.6亿美元)的交易，将在英国各地创造2,500多个就业岗位。

“本周签署的价值超过90亿英镑的各项协议，显示出对英国货物和服务的明显需求，”英国国际贸易大臣福克斯在声明中说。

“作为国际经济部门，将继续发展这种有价值的关系，这种良好关系已使英国企业在每年高达590亿英镑的贸易中受益。”

声明还称，随着更多协议签署，这一数字料将继续上升。这里所指的是在各个领域商务合约的签订、市场准入协议等。

声明指出，能够确保英国金融服务业有超过10亿英镑的交易及市场准入、以及创造890个工作岗位。

特雷莎·梅周五在上海结束她的三日访华行程。

英国2016年公投决定退出欧盟之后，正试图转型成为全球化的贸易国家，不过中国已经因为英国退欧而感到不安，尽管英国希望与中国这个全球第二大经济体签署自由贸易协定。

不过中国总理李克强周三向特雷莎·梅表示，在英国退欧后，中国和英国关系不会有变。(完)