中国今年全国预算赤字规模2.38万亿 赤字率降至2.6%--财政部

路透北京3月5日 - 中国财政部周一称，2018年全国财政预算赤字规模为23,800亿元人民币，与上年持平；赤字率为2.6%（占国内生产总值GDP的比例），较2017年预算赤字率3%有所下降。

财政部在提交全国人大审议的中央和地方预算草案报告中称，中国2018年全国一般公共预算收入183,177亿元，增长6.1%；全国一般公共预算支出209,830亿元，增长7.6%。

报告并称，中国2018年国债余额限额为156,908.35亿元，去年为141,408.35亿元；此外2018年地方财政赤字8,300亿元，与上年持平。

此外，2018年地方政府一般债务余额限额123,789.22亿元，上年为115,489.22亿元；今年地方政府专项债务余额限额86,185.08亿元。2018年安排地方政府专项债券13,500亿元，比2017年增加5,500亿元。

财政部表示，2018年积极的财政政策取向不变，要聚力增效，适度扩大财政支出规模，坚决遏制隐性债务增量；当前财政状况出现好转，各级政府仍要严控一般性支出。

财政部今年并将适时出台新的减税降费措施，大力降低实体经济成本，今年全年预计再减税8,000多亿元。

对于地方政府债务，财政部强调，将积极防范化解地方政府债务风险，适度增加地方政府专项债券规模；坚决制止地方政府违法违规举债行为。

在中国经济持续稳中向好、国内外需求回暖、增值税等相关税收较快增长等多重利好因素下，2017年全国财政收入增幅明显回升，同比增速升至7.4%，财政支出同比增速亦升至7.7%。路透测算财政赤字为30,763亿元，高于年初所定的2.38万亿目标。预计2018年财政收入将继续保持向好态势。

中国2017年全国财政预算赤字规模为23,800亿元，较上年增加2,000亿元，赤字率为3%，与2016年预算赤字率持平。（完）