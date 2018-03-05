中国今年全国预算赤字率降至2.6% 积极财政政策取向不变（更新版）

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路透北京3月5日 - 中国财政部周一称，2018年全国财政预算赤字规模为23,800亿元人民币，与上年持平；赤字率为2.6%（占国内生产总值GDP的比例），较2017年预算赤字率3%有所下降，主要是中国经济稳中向好、财政增收有基础，也为宏观调控留下更多政策空间。

财政部在提交全国人大审议的中央和地方预算草案报告中称，2018年安排中央财政赤字1.55万亿元；地方财政赤字8,300亿元，与上年持平，通过发行一般债券弥补。今年全国一般公共预算收入183,177亿元，增长6.1%；全国一般公共预算支出209,830亿元，增长7.6%，其中国防支出11,069.51亿元，增长8.1%。

财政部表示，2018年积极的财政政策取向不变，要聚力增效，适度扩大财政支出规模，坚决遏制隐性债务增量；当前财政状况出现好转，各级政府仍要严控一般性支出。并继续实施减税降费政策，进一步减轻企业负担；调整优化支出结构，确保对重点领域和项目的支持力度。

“2018年财政收入继续保持向好态势与财政支出快速增长并存，预算收支安排依然是紧平衡。”财政部称，“预算安排与绩效管理相结合，将有限的财政资金用在刀刃上。”

报告并称，中国2018年国债余额限额为156,908.35亿元，去年为141,408.35亿元；此外，2018年地方政府一般债务余额限额123,789.22亿元，上年为115,489.22亿元；今年地方政府专项债务余额限额86,185.08亿元。

财政部并称，将按照三挡并两档的方向，调整增值税税率水平，重点降低制造业、交通运输等行业税率；实施个人所得税改革；再次扩大享受减半征收所得税优惠政策的小微企业范围；实施企业境外税的综合抵免政策等；实施上述措施，预计全年再减税8,000多亿元。

加上进一步清理规范政府性基金和行政事业性收费等各种收费，将减轻税费负担1万亿元以上。同时，统筹收入、赤字、专项债务和调用预算稳定调节基金，适度扩大财政支出规模。

在中国经济持续稳中向好、国内外需求回暖、增值税等相关税收较快增长等多重利好因素下，2017年全国财政收入增幅明显回升，同比增速升至7.4%，财政支出同比增速亦升至7.7%。路透测算财政赤字为30,763亿元，高于年初所定的2.38万亿目标。预计2018年财政收入将继续保持向好态势。

中国2017年全国财政预算赤字规模为23,800亿元，较上年增加2,000亿元，赤字率为3%，与2016年预算赤字率持平。

**化解地方政府债务风险，增加专项债发行**

对于地方政府债务，财政部强调，防范化解地方政府债务风险，严禁各类违法违规举债、担保等行为；合理确定分地区地方政府债务限额，稳步推进专项债券管理改革，丰富专项债券品种。

财政部表示，要坚持标本兼治、疏堵结合、循序渐进，适度增加地方政府专项债券规模，优先支持地方在建项目平稳建设，2018年安排地方政府专项债券13,500亿元，比2017年增加5,500亿元。

此外，要严堵违法违规举债的”后门”，绝不允许在法定限额外违法违规或变相举债。督促金融机构审慎合规授信，严格按照企业项目实际，而不是按照政府信用评估融资风险。

进一步优化地方债发行管理机制，统筹运用银行间和证券交易所两个市场，推动在商业银行柜台销售地方政府债券，提高地方债流动性。完善政绩考核体系，坚决查处各类违法违规融资担保行为。

同时用好中央财政专项奖补资金，支持钢铁、煤炭行业去产能，推动煤电行业化解过剩产能；加大”僵尸企业”债务重组力度，加快市场化法治化债转股步伐。

今年财政工作其他主要内容还包括：在部分地区开展个人税收递延型商业养老保险试点；配合推进房地产税立法；推进综合与分类相结合的个人所得税改革，合理提高基本减除费用标准，增加子女教育、大病医疗等专项附加扣除；进一步完善国债收益率曲线，加强国债市场建设。（完）