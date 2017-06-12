中国5月财政收入增速创年内最低 前五月债务付息支出同比增近四成（更新版）

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路透北京6月12日 - 经济增速放缓正加剧着中国财政收支压力的矛盾。中国5月财政收入同比增长区区3.7%，为年内最低增速；财政支出同比则增长9.2%。其中，受地方政府一般债券付息支出增加较多影响，整个1-5月债务付息支出同比增幅接近四成。

中国财政部周一公布数据显示，5月份全国一般公共预算收入16,073亿元人民币，同比增长3.7%；全国一般公共预算支出16,915亿元，同比增长9.2%。

“本月财政收入增幅较低，主要受相关经济指标增速放缓、减税降费政策效应进一步显现以及去年同月部分收入基数高等影响。”财政部网站刊登的新闻稿称。

但本月财政部并未对未来收支情况做出预测。此前在发布4月财政收支数据时，财政部新闻稿曾提到，“初步分析，受部分经济指标增速回落、减税降费政策效应进一步显现等影响，后期收入增幅可能继续呈放缓走势。”

1-5月累计，全国一般公共预算收入77,224亿元，同比增长10%；全国一般公共预算支出76,467亿元，同比增长14.7%。

其中，1-5月累计债务付息支出2,413亿元，增长39.4%，主要是地方政府一般债券付息支出增加较多。1-4月该项支出同比增幅为34.5%。

中国月度财政收支图表 tmsnrt.rs/2rR76fB

**主体税种增幅下降**

根据财政部公布的数据，作为主体税种的国内增值税5月份收入4,042亿元，同比下降13.8%。其中，受全面推开营改增试点翘尾减收以及去年同期各地清缴营业税导致的高基数（去年同月营业税大幅增长76%）等影响，改征增值税下降44.6%，同比减少1,111亿元，拉低本月税收收入增幅8.4个百分点。

企业所得税5,259亿元，同比增长24.8%;个人所得税967亿元，同比增长15.5%。

从主要支出项目情况看，今年前五个月，教育支出增长14.3%；科学技术支出增长25.9%；社会保障和就业支出11,791亿元，增长21.2%；医疗卫生与计划生育支出增长17.6%；城乡社区支出增长9.9%；住房保障支出增长23%。

数据显示，1-5月累计，全国政府性基金预算收入18,512亿元，同比增长28%。分中央和地方看，中央政府性基金预算收入1,513亿元，同比增长10.9%；地方政府性基金预算本级收入16,999亿元，同比增长29.7%，其中国有土地使用权出让收入15,251亿元，同比增长32.8%。

同期，全国政府性基金预算支出14,391亿元，同比增长21.6%。分中央和地方看，中央政府性基金预算本级支出400亿元，同比增长8.8%；地方政府性基金预算相关支出13,991亿元，同比增长22%，其中国有土地使用权出让收入相关支出12,476亿元，同比增长23%。

以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览（%）：

财政收入 财政支出

5月 3.7 9.2

4月 7.8 3.8

3月 12.2 25.4

2017年1-2月 14.9 17.4

2016年全年 4.5 6.4

11月 3.1 12.2

10月 5.9 -12.5

9月 4.9 11.3

8月 1.7 10.3

7月 3.3 0.3

6月 1.7 19.9

5月 7.3 17.6

4月 14.4 4.5

3月 7.1 20.1

1-2月 6.3 12

2015年全年 8.4 15.8

11月 11.4 25.9

10月 8.7 36.1

9月 9.4 26.9

8月 6.2 25.9

7月 12.5 24.1

6月 13.9 13.9

5月 5 2.6

4月 8.2 33.2

3月 5.8 4.4

2015年1-2月 3.2 10.5

2014年全年 8.6 8.2（完）