财新中国12月制造业PMI升至四个月高位51.5 新订单增长强劲（更新版）

（新增图表和背景）

路透北京1月2日 - 财新中国2017年12月制造业PMI指数创四个月新高，得益于产出指数和新订单增长强劲；信心指数止降回升但仍处低位，就业指数亦三个月来首次轻微上升。整体来看，12月制造业运行状况改善，显示2017年经济运行回升已成定局。

财新/Markit周二联合公布，经季节性调整的12月中国制造业采购经理人指数(PMI)升至51.5，高于上月的50.8和路透调查预估中值50.6，为2017年8月以来最高，并连续七个月处在扩张区间。

“12月制造业运行状况有所改善，进一步印证了中国经济增长在2017年趋于稳定的观点，甚至比预期的还要好。”财新智库莫尼塔宏观研究主管钟正生表示，考虑到货币政策或收紧以及对地方政府融资的监管，2018年经济增长的下行压力不能低估。

中国月度官方和财新制造业PMI图表：

分项数据显示，12月新订单指数由上月的51.8上涨至53.0。伴随新订单的强劲增长，12月产出指数亦继续大幅回升，连续第18个月在扩张区间。受访厂商反映，更强劲的潜在需求是推动新业务增长的原因之一，三大市场分类的产出皆有增长，增幅领先的是消费产品类。

由于产量和新订单的增加，12月的采购量增加，为四个月最高；采购库存与产成品库存指数皆出现下降，至50以下。

价格方面，12月投入价格指数为四个月来的最低点，出厂价格指数较上月亦有所下降，但二者均为连续第七个月在50以上。21%的受访厂商认为，由于多种原料价格上涨等因素导致成本有所提高。

就业指数三个月来首次出现上升，为九个月来最高；供货时间略有下降，积压工作微增，主要是由于产成品库存减少，以及环保督察政策等情况带来的延误。制造业界对未来一年的业务前景信心在12月略有上升，有16%的受访者乐观预计未来12个月会有更大的产量。

周日中国国家统计局公布的12月官方制造业PMI略回落至51.6，但该指数自去年10月份以来连续15个月保持在51以上较高水平，显示中国经济运行平稳的特征明显，2017年全年GDP料增长6.9%左右。

中国财新传媒2015年6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权，财新中国PMI于当年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。PMI高于50表示扩张，低于50则表明萎缩。（完）