澳洲大麦收成不佳 中国对加拿大大麦购买量增加逾一倍

路透温尼伯/北京12月8日 - 中国抓住加拿大高质量大麦供应充裕导致价格下降的机会，进口的加拿大大麦增加逾一倍。大麦是生产啤酒的原材料。

而澳洲和欧洲这两个全球最大的大麦出口区遇挫。干旱和降雨过多交替出现的气候导致这两个地区大麦收成令人失望。加拿大是第六大大麦出口国。

加拿大政府数据显示，Richardson International和嘉吉(Cargill Inc)等国内出口商发货量料将创纪录，8月1日至10月向中国出口大麦40万吨，远高于上年同期的15.8万吨。

“这确实给我们农户带来了希望，”在艾伯塔省Red Deer附近种植大麦的加拿大种植户Jason Lenz称。他说，销量激增可能促使明年春季加拿大大麦种植面积扩大。

行业组织加拿大啤酒大麦技术中心(Canadian Malting Barley Technical Centre)董事总经理Peter Watts表示，经过干燥的理想收割季天气之后，加拿大麦芽品质大麦的供应量为四年来最高，尽管大麦整体产量较去年下降10%。

大麦还作为牲畜饲料出售。

Watts称，供应增加导致加拿大啤酒大麦相对于澳洲大麦的溢价收窄一半，至每吨10-20美元，引发了售价较高的青岛啤酒(600600.SS)、百威英博(Anheuser-Busch InBev) (ABI.BR)和华润啤酒(0291.HK)等公司的大量需求。(完)