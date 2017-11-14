中国前三季度工业产能利用率76.6% 为近五年来最高水平

路透北京11月14日 - 中国国家统计局工业统计司司长文兼武最新撰文称，中国前三季度累计，工业产能利用率为76.6%，同比提高3.5个百分点，为近五年来最高水平；三季度产能利用率则持平于前一季。

统计局网站周一稍晚刊登文兼武文章称，三季度钢铁、煤炭领域产能利用率延续去年下半年以来的回升态势，装备制造业产能利用率持续高于工业平均水平，下阶段要进一步巩固好供给侧结构性改革成果，防止“地条钢”等违法产能死灰复燃。

“进入三季度，受7、8月份高温多雨天气及部分企业停产检修等短期因素影响，工业生产增速略有放缓。但受益于国家供给侧结构性改革持续推进，三季度全国工业产能利用率仍保持平稳态势，同比回升明显。”文兼武表示。

调查显示，2017年三季度全国工业产能利用率为76.8%，与二季度持平，与去年同期相比提高3.6个百分点。前三季度累计，工业产能利用率为76.6%，同比提高3.5个百分点，为近五年来最高水平。

分行业看，在调查的41个大类行业中，有30个行业三季度产能利用率在75%以上，有39个行业同比回升，有近半数行业环比回升。

钢铁行业受益于国家去产能特别是今年上半年全面取缔“地条钢”，市场秩序进一步规范，合规企业生产积极性提高。三季度，黑色金属冶炼和压延加工业产能利用率为76.7%，同比和环比分别提高4.4和1.0个百分点，延续了六个季度回升态势，为2013年以来的最高水平。

煤炭开采和洗选业产能利用率为69.0%，同比提高10.6个百分点，环比提高1.3个百分点，延续了五个季度的回升态势，为2015年以来的最高水平。但受部分环保安全不达标企业关闭或停产整顿、先进产能释放存有一定时滞等因素影响，煤炭开采和洗选业产能利用水平仍有上升空间。

三季度装备制造业产能利用率为79.1%，同比提高3.9个百分点，环比基本持平。

其中，汽车制造业受SUV乘用车和载货汽车需求拉动，产能利用率连续三个季度保持在80%以上的高点，比去年同期提高3.7个百分点。电子通信、仪器仪表行业稳中有升，产能利用率均达80.4%以上，比去年同期分别提高2.0-5.2个百分点。通用设备、专用设备行业三季度产能利用率分别为76.5%和75.0%，比去年同期分别回升5.7个和3.8个百分点。

此外，文兼武还指出，消费品行业产能利用率同比回升，三季度，消费品行业产能利用率为77.4%，同比上升3.4个百分点，环比持平。

其中农副食品加工、食品制造、酒饮料精制茶等行业产能利用率分别在75%-76%之间，同比环比均有回升；纺织、纺织服装、化纤、家具、造纸以及医药制造行业今年以来产能利用水平一直较高，三季度产能利用率均在78%以上。

“（下阶段）要有效运用市场化、法治化手段，继续淘汰无效和低端产能，增加有效供给，加快培育新动能，以促使工业经济稳中向好的发展态势得以持续。”文兼武写道。（完）