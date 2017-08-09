中国资本项目开放应成为下一步择机推进的重中之重--专家

路透北京8月9日 - 中国兴业银行首席经济学家鲁政委指出，中国目前的金融体系总体较为封闭，要想成为金融大国，金融开放特别是资本项目的开放是必要条件，这应该成为下一步择机推进的重中之重。

兼任兴业研究副总裁、华福证券首席经济学家的鲁政委在周三出版的金融时报撰文指出，在中国金融规模已然很大的情况下，下一步要建设金融强国，必须考虑的关键点是如何进一步加强与全球金融体系的交互。这意味着，中国金融开放，是建设金融强国的必由之路。

“与我国巨大的经济和金融规模不成比例的是，到目前为止，我国金融对全球的影响仍然很小，离全球金融强国仍有很大差距。”他称，在最终需要扩大开放的前提下，未来就需要将塑造更具有弹性的汇率机制作为建设金融强国的重中之重。

在他看来，中国已基本具备建设金融强国的基础，而扩大开放与防范风险并重，要确保金融在关键环节上始终是“可持续”的。“不可持续”是脆弱性产生的根源，也是国际投机资本做空、攻击的基本出发点。

在这一过程中，“合理安排开放顺序”、确保始终可持续，是有效防范风险的关键。1997年亚洲金融危机之所以出现，主要就是因为当时的东南亚经济体的开放顺序出现了问题，经验教训显示，先汇率市场化，再开放资本项目，才是可持续的；反之，就可能诱发危机。

鲁政委并认为，金融“引进来”比“走出去”更有优势。“走出去”意味着需要按照别人的交易规则、法律体系、监管规则办事，对于国内机构来说，则往往难度更大，更不容易争取客户；“引进来”则意味着海外机构按照中国的交易规则、法律体系、监管规则办事，国内金融机构会具有一定的先天优势，更容易争取客户，也会给国内投行、交易商、律师事务所、评级机构等市场中介带来新的成长机会。

中国汇改两周年将至，人民币汇率今年以来逐渐趋稳，改革再迎窗口期。中国金融四十人论坛微信公众号文章指出，解决人民币贬值预期自我强化、自我实现的恶性循环问题，根本上还是在于加快外汇市场发展，增加外汇市场制度供给，具体建议包括适时适度放松实需交易原则，可采取由点到面，分步推进的手段逐渐实现等。（完）