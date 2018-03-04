中国资本市场需从严监管 新股应坚持常态化发行--证监会前主席

路透上海3月3日 - 中国全国政协委员、中国证监会前主席肖钢周五表示，资本市场应从严监管，2015年股市异常波动的教训之一，就是监管比较薄弱，特别是对杠杆融资的监管，不管是对证券公司、基金公司，还是对信托公司的杠杆控制，当时的监管力度很不够，监管协调也不够。

证券时报周六引述他在参加全国政协和人大”两会”时接受媒体采访时并指出，新股应该坚持常态化发行，并要创造条件推进新股发行（IPO）注册制改革，同时进一步改进和完善退市制度。

“我本人作为证监会前主席是需要反思的。”肖钢说，从严监管市场是建立有效监管制度的一个必须手段和措施。2015年股市异常波动前后，全社会杠杆融资进入股市的资金规模、渠道、机构等，没有一个部门能够综合统计出来，监管各管一段就导致统计数据不全，这对决策产生了影响。

现在回头看，当时是有历史局限性的，当前进行的金融监管体制改革正在朝着统筹协调的方向，取得了非常重要的进展，这符合中国金融业发展实际。

肖钢并称，目前资本市场支持新兴经济不断出台改革和创新举措，对于增强资本市场服务实体经济能力、支持创新起到了很好的作用。资本市场的上市公司结构主要是传统产业，一些新型科技企业往往主要业务都在国内，它们在海外上市，红利都让国外投资者参与分享。

“不过也需要强调的是，国外投资者在分享国内优质科技企业的红利时，也承担了更多的失败案例的风险。”他强调，不能只看到几个成功上市的科技企业带来的红利，这几个成功企业是在一批失败企业的基础上脱颖而出的，所以一定要两面看。

A股也会出现这样的问题，一些优质的新兴科技企业能够在A股上市，让国内投资者分享红利，但千万要注意，将来必然也会有一些失败的公司，这是不可避免的。

肖钢曾于2013年3月至2016年2月任职中国证监会主席，之后由刘士余接任。

**注册制改革**

在推进新股发行注册制改革方面，肖钢认为，从2000年到2018年，资本市场在核准制方面进行了多轮改革，但依旧还是核准制；同样的，如果将来搞注册制，也会经历这样的过程。

在注册制的起步阶段需要不断地完善，不可能一夜之间出现大的变化，注册制改革是资本市场改革的”牛鼻子”工程，需要具备一些条件才能实施，从核准制到注册制改革中间必然有一些过渡。

“不能马上实施注册制，并不意味着现行的发行审核制度就不能加以改进和创新，应该将其看作历史的动态过程，这是一种很好的探索，应当积极创造条件，建设符合中国国情的注册发行制度。”他说。

中国证监会主席刘士余上月向全国人大常委会作说明时，建议股票发行注册制授权决定期限延长二年至2020年2月29日。

在证券法修订方面，肖钢指出，证券法修改难度较大，有很多问题需要深入研究。法律的修订是资本市场依法治市的基础，现行法律对于证券违法违规行为的处罚金额很小，起不到威慑作用，违法违规的成本比较低，特别是欺诈行为，需要狠狠处罚，建议提高处罚金额。

他并提到，资本市场的风险主要还是存在泡沫，股票的价格和上市公司真实价值相脱离。资本市场需要防止泡沫，要提高上市公司的质量，保护投资者权益。此外，新三板市场是一个机构投资者为主的市场，不应该降低门槛，降低后散户较多就与目前沪深市场投资者结构趋同了。（完）