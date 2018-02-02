中国有些部门杠杆率上升过快 需针对性引导“去杠杆”--专家

路透北京2月2日 - 中国社会科学院专家周五在人民日报撰文称，从整体上看，中国总体及各部门杠杆率均低于发达国家平均水平，债务水平温和可控，但有些部门的杠杆率上升过快，结构性问题突出，要有针对性地引导一些重点部门“去杠杆”。

署名俞林、冯依然和孟源的文章指出，在引导地方政府稳步去杠杆方面，应科学制定并实施政府中长期资本投融资规划，严控地方政府债务增量，并确立有效的债务清偿责任承担机制，确保存量债务逐步化解。他们在中国社会科学院工业经济研究所、对外经济贸易大学工作。

在国企去杠杆上，他们指出要从加强高负债企业管控、严防债券兑付风险、加快资金融通、积极稳妥开展市场化债转股、着力加大股权融资力度、大力处置“僵尸企业”、发挥国有资本运营公司功能作用等多方面入手。

应把处置“僵尸企业”作为重要抓手，加快清理“僵尸企业”。对那些扭亏无望、已失去生存发展前景的“僵尸企业”要当机立断处置，依法兼并重组或清偿破产，妥善安置相关人员。

他们称，金融机构应该坚决去除那些无资本支撑、脱离监管的杠杆。要加强金融监管协调、防止监管套利，针对突出问题加强协调，强化综合监管，突出功能监管和行为监管，提升监管水平。

健全风险监测预警和早期干预机制，加强金融基础设施的统筹监管和互联互通，推进金融业综合统计和监管信息共享，实时掌握市场资金流动状况。提高金融机构的风险管理水平，加大金融体系监管力度，宏观审慎与微观监管双管齐下，有效应对影子银行体系的潜在风险。

居民去杠杆方面，有必要建立健全包括房地产市场、银行部门、银行间市场、资本市场等在内的系统性风险防范应对框架。还应对“影子银行”为房地产开发商提供融资的业务进行清理整治；对消费贷款资金严格管理，防止个人消费贷款资金违规流入房地产市场。

中国央行副行长易纲称，预计2018年中国经济仍有望保持平稳增长，但也要看到中国经济中仍存在一些问题和隐患，内生增长动力仍待强化，债务和杠杆水平还处在高位，资产泡沫“堰塞湖”的警报尚不能完全解除，金融乱象仍然存在，金融监管构架还有待进一步完善。（完）