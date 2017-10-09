初步预计三季度中国GDP增长6.8%左右 CPI上涨1.5%--社科院报告

路透北京10月9日 - 中国社会科学院财经战略研究院日前发布报告称，本轮经济周期的主要推动力来源于供给侧改革、房地产复苏以及国际经济复苏三个方面。初步预计2017年三季度GDP增长6.8%左右，消费物价指数（CPI）上涨1.5%。

报告称，四季度因中国房地产复苏周期可能出现拐点，房地产投资和基建投资面临下行压力；但国际经济可能继续保持复苏态势，出口仍保持增长态势，民间投资有望继续保持平稳增长。

“总体上，工业生产继续温和增长，投资增速略微下降，消费平稳增长。PPI同比增速略有回落，CPI同比增速略有上升。”报告称。

初步预计，2017年四季中国GDP增长6.7%左右，CPI上涨1.7%；全年经济增长6.8%，CPI上涨1.5%。

政策上，报告认为，财政扩张的空间受债务约束，货币政策回归中性，金融去杠杆的力度受房地产价格和投资稳增长的目标要求限制，需要在边际上微调，精准平衡去杠杆和稳增长两大目标。

具体包括：第一，继续实施积极财政政策补短板；第二，结构性降低法定存款准备金率；第三，适当调整人民币汇率目标；第四，美国经济好转之后可能进入缩表，需警惕缩表预期对金融市场 的干扰，防范资本流出压力；第五，继续推进供给侧结构性改革，探索监管的长效机制，加快培育经济增长新动能，化解经济潜在风险，增强经济可持续发展的潜力，促进经济持续稳中向好，为十九大顺利召开后经济平稳运行创造稳定的宏观环境。

中国央行9月30日决定对普惠金融实施定向降准政策，对于普惠金融贷款余额或增量占比达1.5%的商业银行，可降准0.5个百分点；占比达到10%的银行，可在第一档基础上再下调1个百分点。这一措施将从2018年起实施。（完） (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)