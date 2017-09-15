中国银监会称银行资金保持空转减少 8月末商业银行不良率1.86%

路透北京9月15日 - 中国银监会周五表示，当前银行资金持续保持空转减少的势头，支持实体经济的能力进一步提升，8月末商业银行资本充足率13.2%，拨备覆盖率175.1%，不良贷款率1.86%。

银监会网站新闻稿称，自上半年银监会采取一系列整治市场乱象和弥补制度短板的政策措施以来，银行资金空转减少，8月继续延续这一态势，同业业务持续收缩，同业资产、同业负债分别较年初减少3.2万亿元和1.4万亿元，同比增速分别为-13.8%和-1.6%。

数据显示，8月末银行业总资产239万亿元人民币，各项贷款121万亿元，流动性比例48%。

而在二季度末，商业银行资本充足率、拨备覆盖率和不良贷款率分别为13.16%、177.2%和1.74%。

银监会称，8月末，理财产品余额同比增速降至6.5%，较去年同期下降27个百分点，已连续七个月下降，其中同业理财今年以来累计减少2.2万亿元。

部分理财业务发展较快的银行，目前增速逐步回归至较合理水平，股份制银行中下降幅度最大的一家银行，其理财余额较年初减少了2,000多亿元；城市商业银行和农村商业银行理财余额的同比增速，较去年同期分别下降40和90个百分点。

投资业务中，特定目的载体投资增速明显下降，这部分投资也是资金空转现象较突出，嵌套层级较多、加杠杆较明显的领域，经过治理，目前只增加了8,000多亿元，同比少增4万多亿元，增速较去年同期大幅下降36.7个百分点。

委托贷款增长持续放缓。今年4月，委托贷款余额自2008年以来首次出现减少，到目前仍保持减少态势，同比少增6,100多亿元。

“在继续保持资金空转减少，脱实向虚势头得到初步遏制的同时，银行业信贷支持实体经济力度持续加强。”银监会称，8月末，各项贷款同比增长13.4%，高于同期资产增速2.5个百分点。

前八个月新增贷款10.3万亿元，占新增资产的比例较去年同期大幅提高37.8个百分点。制造业贷款增速由负转正的良好态势继续保持；8月末贷款同比增长1.6%，增速较去年同期上升2.3个百分点，较今年6月末上升0.6个百分点。（完）

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