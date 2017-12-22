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中国银监会称深入整治银行业市场乱象 稳妥有序整治非法金融
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December 22, 2017 / 1:17 AM / 4 days ago

中国银监会称深入整治银行业市场乱象 稳妥有序整治非法金融

1 分钟阅读

路透北京12月21日 - 中国银监会周四称，将深入整治银行业市场乱象，有效防控银行业信用风险，妥善化解地方政府隐性债务风险，有效防控房地产领域风险，进一步规范交叉金融业务，稳妥有序推进非法金融活动整治，坚决打赢银行业风险防范化解攻坚战。

“将坚持以供给侧结构性改革为主线，以解决发展不平衡不充分问题为重点，着力增强银行业服务现代化经济体系建设的能力，着力防范化解银行业风险，着力深化银行业改革开放。”银监会网站发布的新闻稿并称。

银监会召开传达学习中央经济工作会议精神的会议并表示，将坚定不移推动去杠杆去产能，更加有力地支持实施重大战略和培育新动能，更加精准地补足薄弱领域金融服务短板，更加有效地降低实体经济融资成本。

此外，要深入推进新时代银行业改革开放。强化银行业金融机构股权管理，完善公司法人治理结构，健全内部风险控制机制，持续推动各类银行业金融机构改革，进一步扩大对外开放。

决策中国2018年主要经济任务的中央经济工作会议周三落下帷幕，进一步推进供给侧结构型改革，致力中国经济的提质增效是明年经济工作的主要任务，而防范化解重大风险攻坚战排在今后三年重点工作的首位，其中防控金融风险仍是重中之重。（完）

参看详情，请点击银监会网站 here

发稿 张晓翀；审校 曾祥进

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