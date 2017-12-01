中国现金贷整治方案很快下发 打击取缔非持牌放贷机构--银监会官员（更新版）

路透北京12月1日 - 中国银监会周五召开例行发布会称，将从打击取缔非持牌放贷机构、完善P2P现金贷业务、纠偏网络小贷等方面着手，遏制现金贷无序增长势头；同时，将把现金贷业务纳入互联网专项整治范畴，相关整治方案将很快下发。

银监会普惠金融部副主任冯燕在新闻发布会上并指出，在业务层面将从降低高息费、打击不当催收，严禁多头借贷、以贷养贷、高杠杆，以及加强客户信息保护等方面对现金贷进行规范。

“现金贷整治方案很快就会跟大家见面，”她称。

冯燕并阐释了现金贷整治工作的若干原则。在放贷资质方面，发放贷款主体必须持有放贷业务的相关牌照，对于没有经过批准的非法放贷机构要进行严厉的打击和取缔。

在利率方面，各类机构以利率和费率的形式对借款人收取的综合资金成本，应该严格执行最高人民法院对于民间借贷行为的规定，禁止发放违反有关利率规定的贷款。

在催收方面，各类机构或委托第三方机构不得通过暴力、恐吓、侮辱、诽谤、骚扰等方式催收贷款。

在纠偏网络小贷方面，各地小贷公司监管部门不得新批设网络小贷公司，不得新增批小额贷款公司跨省开展小额贷款业务。

“下一步对存量的机构和业务将集中进行规范和整顿，相关部门也在制定网络小贷风险整治的实施方案，进一步细化工作要求，”她称。

她并强调，各类机构要遵守“了解你的客户”的原则，充分保护金融消费者的权益，不得以任何方式诱导借款人过度举债、陷入债务危机；并坚持审慎经营原则，全面考虑信用记录缺失、共债等方面的影响，加强风险防控，不得多头借贷、重复授信、以贷养贷。

在加强信息保护方面，不能滥用客户隐私信息，不得非法买卖或泄露客户个人信息。

中国互联网金融协会上周称，近期通过互联网为个人提供小额现金贷款服务的机构快速增加，其中有的机构不具备放贷资质且存在暴力催收、收取高额利息费用等问题；相关机构应合规发展、审慎经营，不具备放贷资质的应立即停止非法放贷行为。

**银行理财新规注重新旧规则衔接**

近期央行等五部委已联合发布资管业务指导意见征求意见稿，业内十分关注银行理财新规公布时间。

银监会创新部副主任黄晋波在新闻发布会上表示，金融机构资产管理业务指导意见正式出台后，银行理财业务制度将作为该指导意见的实施细则择机发布。

“理财规则制定将与市场进行充分沟通交流，一定注意新旧规则的衔接，确保平稳实施。”他称。

中国央行、银监会等五部委11月17日联合发布规范金融机构资产管理业务指导意见的征求意见稿，明确界定了资管产品分为公募和私募，并对非标资产投资、资金池、第三方托管等作出规定，明确将对同类资管产品按照统一的标准实施功能监管，过渡期自指导意见发布实施后至2019年6月30日。

银监会审慎规制局局长肖远企在同一场合称，在采取一系列监管措施后，银行业回归本源、专注主业效果显现。

他并透露，10月末银行业同业资产和同业负债分别比年初减少3.4万亿和1.4万亿元人民币，理财产品增速降至4.7%，较去年同期下降26.5个百分点，而同业理财降幅明显，今年已经累计净减少2.7万亿元；同时，特殊目的载体(SPV)同比少增5.1万亿元，表外业务增速由过去每年50%以上降到10月末的16.1%。（完）