今年中国商业银行买入返售等同业业务增速或趋势性放缓--银行业协会

路透北京8月4日 - 中国银行业协会周五发布报告称，2017年中国商业银行非信贷资产业务仍将保持平稳增长态势；但监管规范和引导等因素影响，买入返售等同业业务增速或将趋势性放缓，应收款项投资可能继续收缩。

证券时报援引《中国银行业发展（2017）》报告内容并称，今年中国银行业经营将总体稳健，资产负债规模将保持平稳增长，不良贷款率上升势头有望放缓，净息差仍将有所下降，但降幅收窄，净利润将保持平稳增长。

“虽然当前监管部门把防范金融风险放在更加重要的位置上，但银行业总体运行稳健，且盈利水平相对较好，有较强的风险抵补能力，不良资产规模在全球范围内也处于合理水平，未来中国银行业会继续保持稳健运行，不会出现系统性风险。”报告牵头人、交通银行首席经济学家连平称。

报告指出，2017年商业银行资产质量压力犹存，不良可能继续小幅上升；同时，受国内外经济金融环境变化及利率汇率市场化的深化影响, 商业银行市场风险和流动性风险压力加大。

负债业务方面，报告预计，受经济增速放缓、货币政策转向、利率市场化深化等影响，银行存款业务竞争压力可能进一步加大；同时，非存款负债业务将继续平稳发展，同业存单业务增速或将放缓。

中间业务方面，2016年主要上市银行托管类业务和理财业务发展较快，二者分别增长23.7%和21.4%。未来一个时期，商业银行通过投行业务支持民生基础设施建设、PPP等将迎来大量机会，财富管理及私人银行业务空间广阔。

“同时，商业银行在托管业务系统中对大数据和云计算等金融科技的运用，也能降低成本，提升服务效率；新型中间业务有望逐步成为商业银行中间业务收入更重要的盈利增长点。”报告称。（完）