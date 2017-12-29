中国银监会对涉广发银行违规担保案的13家出资机构罚没13.41亿

路透北京12月29日 - 中国银监会周五称，对涉及大型股份制银行--广发银行惠州分行违规担保案件中的13家出资机构作出行政处罚，罚没金额合计13.41亿元人民币，其中没收违法所得6.61亿元，并处一倍罚款6.61亿元，其他违规罚款1,930万元；至此该案件监管立案调查和行政处罚工作基本结束。

银监会网站刊登的新闻稿并称，下一步银监会将坚持从严监管，进一步深化整治银行业市场乱象，严厉打击违法违规经营活动，坚决打赢防范化解重大风险攻坚战。

银监会称，出资机构存在的问题包括，业务开展不审慎，合规意识淡漠，以通道作为隐匿风险和规避监管的手段，用同业保函等协议为风险兜底，严重违反监管的禁止性规定，个别机构甚至屡查屡犯。

二是对项目尽职调查不到位，投后管理缺失，借创新之名拉长融资链条，推高金融杠杆，助推乱象，扰乱市场秩序，客观上为其他机构和个人投资者树立了不良榜样。

三是过度追求业务发展规模和速度，既不了解自己的客户，又不能穿透管理风险；既不能提供实质金融服务，又缺少风险“防火墙”，资金损失数额巨大。

上述13家出资机构包括中国邮政储蓄银行、恒丰银行、兴业银行郑州分行、兴业银行青岛分行、天津滨海农商银行、中铁信托有限责任公司、河北省金融租赁有限公司、吉林环城农村商业银行、吉林舒兰农村商业银行、吉林永吉农村商业银行、吉林蛟河农村商业银行、吉林公主岭农村商业银行、吉林乾安县农村信用合作联社。

银监会此前对广发银行惠州分行违规担保案件作出处罚，对广发银行总行、惠州分行及其他分支机构的违法违规行为罚没合计7.22亿元。（完）

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