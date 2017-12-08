广发银行因违规担保被罚没7.22亿元 未来将加强监管--银监会

路透北京12月8日 - 中国银监会近日对大型股份制银行--广发银行惠州分行违规担保案件作出处罚，对广发银行总行、惠州分行及其他分支机构的违法违规行为罚没合计7.22亿元人民币，其中，没收违法所得约1.76亿元，并处以三倍罚款5.27亿元，其他违规罚款2,000万元。下一步银监会将加大监管力度，严肃查处违法违规行为。

周五刊登在银监会网站的新闻稿指出，2016年12月20日，广东惠州侨兴集团下属的2家公司在“招财宝”平台发行的10亿元私募债到期无法兑付，由此暴露出广发银行惠州分行员工与侨兴集团人员内外勾结、私刻公章、违规担保案件，涉案金额约120亿元，其中银行业金融机构约100亿元，主要用于掩盖该行的巨额不良资产和经营损失。

银监会并称，对广发银行惠州分行原行长、2名副行长和2名原纪委书记分别给予取消五年高管任职资格、警告和经济处罚，对6名涉案员工禁止终身从事银行业工作，对广发银行总行负有管理责任的高级管理人员也将依法处罚。目前，上述6名涉案员工已被依法移交司法机关处理。

银监会称，下一步将依法加大监管力度，不断深化整治银行业市场乱象工作，严肃查处各类违法违规行为。同时积极引导银行业金融机构找准定位，回归本源，切实提高内控合规水平。

“使铁的制度、铁的纪律得到铁的执行，真正形成‘不敢违规、不能违规、不愿违规’的银行业合规文化，确保银行业依法合规稳健运行。”新闻稿称。

银监会指出，广发银行违规担保案件是一起银行内部员工与外部不法分子相互勾结、跨机构跨行业跨市场的重大案件，涉案金额巨大，牵涉机构众多，情节严重，性质恶劣，社会影响极坏，为近几年罕见。

案发时该行公司治理薄弱，存在着多方面问题。首先内控制度不健全，对分支机构既存在多头管理，又存在管理真空。特别是印章、合同、授权文件、营业场所、办公场所等方面管理混乱，为不法分子从事违法犯罪活动提供了可乘之机。

同时，对于监管部门三令五申、设定红线的同业、理财等方面的监管禁令，涉案机构置若罔闻，违规“兜底”，承诺保本保收益，严重违反法律法规，严重扰乱同业市场秩序，严重破坏金融生态。

另外，涉案机构采取多种方式，违法套取其他金融同业的信用，为已出现严重风险的企业巨额融资，掩盖风险状况，致使风险扩大并在一部分同业机构之间传染，资金面临损失，削弱了这些金融机构服务实体经济的能力。

此外，内部员工法纪意识、合规意识、风险意识和底线意识薄弱；以及经营理念偏差，考核激励不审慎，过分注重业绩和排名，对员工行为疏于管理。

中国北京银监局月初公告，因发生理财“飞单”，全国性股份制银行--民生银行(600016.SS)(1988.HK)北京分行被罚款2,750万元人民币，相关责任人也收到了禁止从事银行业工作、取消高管任职资格或罚款等不同行政处罚。（完）

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