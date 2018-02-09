中国去年末商业银行核心一级资本充足率10.75% 不良率1.74%--银监会（更新版）

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路透北京2月9日 - 中国银监会周五公布的四季度主要监管指标数据显示，2017年末商业银行核心一级资本充足率10.75%，与上年末基本持平；资本充足率为13.65%，较上年末上升0.37个百分点。银监会表示，当前银行业运行稳健，风险可控，服务实体经济质效进一步提升。

中国银监会审慎规制局局长肖远企在发布会上提到，银行业经营存在不平衡，如机构间业务水平有一定差异，有的特殊目的载体投资嵌套比贷款要多，杠杆率要高一点。有的机构存在隐形股东、股权代持的问题。

数据并显示，2017年末，商业银行不良贷款余额1.71万亿元人民币，不良贷款率1.74%；关注类贷款余额3.41万亿元，关注类贷款率3.49%。

同时，商业银行贷款损失准备余额为3.09万亿元，较上年末增加4,268亿元；拨备覆盖率为181.42%，较上年末上升0.09个百分点；贷款拨备率为3.16%，较上年末上升0.09个百分点。

年末，商业银行资产利润率为0.92%，资本利润率为12.56%；银行业流动性充足，流动性比例为50.03%，人民币超额备付金率2.02%，存贷款比例70.55%。

肖远企并提到，农村金融机构应该回归到服务三农、乡村振兴的本源上，国有银行、股份行、城商行等要优化县域网点布局，资金要用于县域建设和乡村振兴，政策性银行如国开行，要加大对农村基础设施的信贷支持力度。

“今年要加大绿色信贷的统计制度建设和绿色信贷银行的评估，促使银行把更多的资金运用到建设美丽乡村上。”他称。

中国中共中央、国务院发布2018年中央一号文件称，实施乡村振兴战略，既要不断夯实农村经济发展这个基础，也要推动农村文化、治理、民生、生态等在内的乡村发展水平的整体性提升，并明确到2020年，乡村振兴取得重要进展，制度框架和政策体系基本形成。

根据部署，下一段还要出台关于金融服务乡村振兴的指导意见，起草金融服务乡村振兴的考核评估办法。要通过这些政策性文件把金融服务乡村振兴落到实处。（完）