中国严查挪用消费贷款资金 规范银行对地方政府融资--银监会（更新版）

路透北京9月29日 - 中国银监会称，采取了一系列政策措施，积极稳妥处置突出风险点，着力防范化解重点领域风险，严厉整治银行业市场乱象，包括严厉打击“首付贷”，严查挪用消费贷款资金，防范房地产泡沫风险；规范银行对地方政府融资行为，要求其破除财政兜底幻觉，高度关注隐性债务。

周五刊登在银监会网站的新闻稿称，当前，银行业运行稳健，风险可控，服务实体经济的能力进一步提升。

银监会全面排查各类风险隐患。对信用风险、流动性风险、交叉金融风险、房地产泡沫风险、案件风险、法律合规等各类风险开展专项排查。在防范重点领域风险方面，通过推动强化联合授信和集中度监管，减少对大中型企业集团特别是产能过剩行业企业集团的过度授信。

“完善风险防控长效机制，不忽视一个风险，不放过一个隐患，确保银行业安全高效稳健运行。”新闻稿称。目前投向产能严重过剩行业的贷款较去年同期减少了400多亿元人民币。

在消费金融方面，银监会发布会实录援引审慎规制局局长肖远企指出，今年消费贷款增速比较快，一方面鼓励银行发放的个人消费贷款用于购买大宗耐用品，用于教育、旅游等，进一步提高居民的生活水平和服务的便利性。另一方面，也要防止居民杠杆率过快的上升。

“美国次贷危机有一个很重要的教训，就是对没有能力偿还贷款的人发放贷款，推高居民杠杆率，我们要防止这样的倾向。”他称。

在交叉金融业务监管方面，重点规范银行同业、理财、表外业务，减少通道和资金空转，降低影子银行风险。数据显示，同业资产和负债今年开始双双收缩，是自2010年来的首次，理财产品增速连续七个月下降，同业理财今年已累计减少2.2万亿元人民币，委托贷款自2008年以来首次出现下降，今年同比少增7,600亿元。

在处置不良贷款方面，今年前八个月银行业共处置了6,319亿元，比去年同期有所增加。肖远企他并强调，在处置风险方面，特别讲究方式方法，做到稳妥有序，把握节奏和力度，决不出现“处置风险的风险”，坚决防止甚至要杜绝处置风险带来的次生风险。

此外，银监会还着力弥补制度短板，修订和制定了一系列监管规制和文件，涵盖股权管理、资本补充、流动性风险、押品管理、大额风险暴露、理财业务、表外业务、交叉金融产品、融资担保、政策性银行监管等方面。这些文件有的已经正式出台，有的正在征求意见。相关规则的出台将有助于实现风险早识别、早预警、早发现、早处置。（完）

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