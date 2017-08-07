中国银监会发布新设债转股实施机构办法 强调银行债权真实洁净转让

路透北京8月7日 - 中国银监会周一强调实施机构收购的银行债权应严格遵守洁净转让、真实出售要求，不得接受债权出让方银行及其关联机构出具的本金保障和固定收益承诺，实施利益输送，不得协助银行掩盖风险、规避监管要求。

银监会网站刊登的《商业银行新设债转股实施机构管理办法（试行）》征求意见稿称，实施机构应以债转股业务为主业，全年主营业务占比原则上不应低于总收入的50%；债权可以转为普通股，也可以经法定程序转为优先股。

“实施机构不得与银行在转让合同等正式法律文件之外签订或达成影响资产和风险真实完全转移，改变交易结构、风险承担主体及相关权益转移过程的协议或约定。”意见稿称。

实施机构收购银行债权，不得由债权出让方银行及其关联机构使用资本金、自营资金或理财资金提供直接或间接融资，不得由债权出让方银行及其关联机构以任何方式承担显性或者隐性回购义务。

同时，鼓励商业银行向非本行所属实施机构转让债权实施转股，支持不同商业银行通过所属实施机构交叉实施市场化债转股。

“鼓励实施机构通过市场化措施向合格投资者真实转让所持有的债转股企业股权。”意见稿称。

转股债权范围方面，以银行对企业发放贷款形成的债权为主，适当考虑企业债券、票据融资等其他类型债权；资金募集方面，实施机构可发行金融债券，也可依据相关规定申请私募投资基金管理人，面向合格社会投资者募集资金。

商业银行已经签订框架性协议尚未实施的债转股项目应符合本办法相关要求；已实施债转股项目管理方式不得违反本办法相关要求，法律法规和金融监管部门规章另有规定的除外。

在实施机构的设立方面，意见稿称，实施机构的注册资本应当为一次性实缴货币资本，最低限额为100亿元人民币或等值的可自由兑换货币。

实施机构应当由一家境内注册成立的商业银行作为主出资人，其出资比例不低于拟设实施机构全部股本的50%；入股资金应为自有资金，不得以债务资金和委托资金等非自有资金入股。

同时，主出资人还需承诺五年内不转让所持有的股权，不将所持有的股权进行质押或设立信托，并在实施机构公司章程中载明。

中国新一轮债转股方案于去年10月出炉。国务院就降低企业杠杆率发布意见称，有序开展市场化银行债权转股权，实施机构不限于四大资产管理公司，支持银行充分利用现有符合条件的所属机构，或允许申请设立符合规定的新机构开展市场化债转股。

之后，中国五大国有商业银行纷纷宣布成立专司债转股的子公司。近日，中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)及中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)旗下的债转股子公司--建信投资、农银投资均已获批设立，注册资本分别为120亿元、100亿元。（完）

参看详情，请点击银监会网站here