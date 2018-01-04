中国银监会称将更多金融资源配置到农村重点领域 健全农村金融体系

路透北京1月4日 - 中国银监会周四召开会议称，将按照中央农村工作会议要求，把更多金融资源配置到农村经济社会发展的重点领域和薄弱环节，加大相关信贷投入；并健全适合农业农村特点的农村金融体系，推动各类涉农金融机构回归本源。

银监会网站刊登的新闻稿并称，将把普惠金融重点放在乡村，建立普惠金融常态化督查机制；同时完善村镇银行准入条件，继续发展村镇银行等小微金融机构，提高农村基础性金融服务的覆盖率、渗透率和便捷性。

“要坚持以农业供给侧结构性改革为主线，着力增强银行业服务乡村振兴战略的能力，着力打好精准脱贫攻坚战，着力健全适合农业农村特点的农村金融体系。”会议称。

会议指出，将推动金融资源进一步向“三农”倾斜，积极支持农业供给侧结构性改革，助力农业农村现代化、农村一二三产业融合发展、集体经济壮大和新型农业经营主体发展，加大对农村建设重点领域和薄弱环节的信贷投入。

同时，强化金融服务方式创新，探索适合新型农业经营主体的农业设施抵押贷款、大型农机设备租赁以及订单融资、应收账款融资等业务，深入推进“两权”抵押贷款试点。

在健全农村金融体系方面，要推动完善农业信贷担保和保险保障体系，加强与全国农业信贷担保体系合作，加大对新型农业经营主体支持力度，引导金融和社会资本更多投向乡村振兴。

在精准扶贫方面，引导银行业机构在风险可控前提下，因地制宜、实事求是地推进扶贫产品、服务、模式创新，原则上不允许上浮扶贫贷款利率；加强与财政、税务等部门的协调配合，通过货币信贷引导、财政撬动、差别监管等政策措施，推动金融资源进一步向“三农”倾斜。

上周五闭幕的中国中央农村工作会议明确实施乡村振兴战略的目标任务是，到2020年，乡村振兴取得重要进展，制度框架和政策体系基本形成；到2035年，乡村振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现；到2050年，乡村全面振兴，农业强、农村美、农民富全面实现。（完）

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