中国银监会称今年坚决防止系统性金融风险 严控对高负债率企业融资

路透北京1月26日 - 中国银监会称，中国银行业风险总体可控，但形势依然严峻复杂，面临若干重大挑战，今年要推动银行业由高速增长向高质量发展转变，坚决防止发生系统性金融风险，着力降低企业负债率，严格控制对高负债率企业融资，建立联合授信和债权人委员会两项机制，加快不良贷款处置速度。

银监会网站周五刊登2018年全国银行业监督管理工作会议新闻稿指出，2018年，中国银监会将推动企业结构调整和兼并重组，努力抑制居民杠杆率，重点是控制居民杠杆率的过快增长，打击挪用消费贷款、违规透支信用卡等行为，严控个人贷款违规流入股市和房市。

“银行业和监管部门务必保持清醒头脑，绝不能盲目乐观，务必充分认识当前银行业风险和挑战的严峻性、复杂性与长期性，务必做到心中有数、手中有方，务必严格监管、精于监管，坚决刹住乱象，坚决治愈沉疴。”新闻稿称。

会议并指出，今年要继续压缩同业投资，将特定目的载体投资作为监管检查重点，对委外机构实行名单制管理；严格规范交叉金融产品，推动银行及早开始理财业务转型，逐步压缩银信类通道业务，严格执行新近发布的委托贷款管理办法。

会议还提出，中国今年要大力整治违法违规业务，进一步深化整治银行业市场乱象；严厉打击非法金融活动，做好非法集资案件处置协调，推动尽快出台处置非法集资条例；清理规范金融控股集团，推动加快出台金融控股公司监管办法。

还要有序处置高风险机构，实行名单制管理，制定并有效实施风险压降规划和应急预案，多管齐下有效化解个案风险；继续遏制房地产泡沫化，严肃查处各类违规房地产融资行为，并主动配合地方政府整顿隐性债务。

会议还指出，要加快建立有中国特色的现代银行制度，加强股东穿透监管，规范董事会、监事会运作，把党的领导嵌入到银行的公司治理结构；全力推动银行业向高质量发展转变，重塑资产负债表和表外业务表两张报表，再造监督评价和监管评级两大体系，强化数据治理和信息科技两大支撑。

此外中国还要进一步扩大对外开放，为“一带一路”建设和国际产能合作提供市场化专业化金融支持，并优化金融体系结构，提高对实体经济需求适应性。（完）

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