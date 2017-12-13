中国放宽银行等外资持股比例限制 持续推进银行业对外开放--银监会

路透北京12月13日 - 中国银监会周三称，经国务院批准，将放宽对除民营银行外的中资银行和金融资产管理公司的外资持股比例限制，实施内外一致的股权投资比例规则。

银监会网站发布的新闻稿并称，将持续推进银行业对外开放，主要政策方向包括放宽外国银行商业存在形式选择范围、扩大外资银行业务经营空间及优化监管规则。

“改革开放只有进行时，没有完成时。”银监会称，“积极稳妥推进银行业对外开放，合理安排开放顺序。”

在外资行经营业务方面，将取消外资银行人民币业务等待期，支持外国银行分行从事政府债券相关业务、放宽外国银行分行从事人民币零售存款要求，支持外资银行参与金融市场业务。

在监管规则方面，调整外国银行分行营运资金管理要求和监管考核方式，引导其发挥经营优势，提升竞争力。

“在拓展开放政策空间、增强市场活力的同时，不断完善监管，坚决维护金融体系稳定，守住不发生系统性金融风险的底线。”银监会并称。

中国财政部副部长朱光耀上月在中美元首北京会晤经济成果吹风会上表示，将取消对中资银行和金融资产管理公司的外资单一持股不超过20%、合计持股不超过25%的持股比例限制，实施内外一致的银行业股权投资比例规则。完）

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