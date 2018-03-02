中国银行业不良资产反弹压力大 正修订完善资管新规--银监会（更新版）

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路透北京3月2日 - 中国银监会官员周五在新闻发布会称，当前金融体系仍处于风险易发高发期，一些领域风险隐患仍不容忽视，相当多机构内控机制不健全，银行业不良资产反弹压力大，影子银行存量仍然较高。同时，违法违规时有发生，公司治理股东行为、股权管理都存在问题，有的还比较严重。

银监会创新部主任李文红在发布会上透露，银监会正在配合央行等部门研究梳理资管新规反馈意见，并进一步修订完善；并将指导银行制定实施平稳过渡方案，促进新旧规则有序衔接。

“今年银行信贷资产质量的潜在风险依然存在，特别是结构、周期、体制性因素造成不良资产风险依然还会持续暴露一段时间。”审慎规制局局长肖远企在同一场合称。

他进一步指出，2018年信用风险的不利因素包括：信贷结构有待优化，大量信贷资源在过剩行业甚至僵尸企业，或过度集中在跨行业发展的大中型企业，是信贷资产质量的隐患。

同时，部分商业银行存在贷款分类不真实、不准确，甚至存在隐藏、转移、虚假出表的情况，防控风险能力不充足。

不过，他也强调称，银监会对信用风险一直有监管安排以及多种手段，包括采取不同形式的压力测试、非现场及现场监管的手段和方法，以对信用风险进行摸底并采取针对性措施。

**正修订完善资管新规**

针对备受市场关注的资管新规，李文红称，银监会高度重视理财业务风险和监管问题，不断完善银行理财业务监管框架。

在推进制度建设方面，近期根据资管新规总体要求，对现行监管规则进行了系统梳理，研究借鉴国内外监管实践，起草银行理财业务监管办法，拟作为配套细则适时发布实施。

她并建议，商业银行要统一认识、积极推动理财业务规范转型；认真分析理财业务发展趋势，研究制定理财业务战略转型规划，及早启动系统开发改造工作，抓紧推进理财业务规范治理，为新规出台后更好实现平稳过渡奠定良好的基础。

根据银监会数据，1月末银行理财产品余额30.6万亿元人民币，增速回落至1%，较去年同期下降26.6个百分点，同业理财规模继续收缩，较去年同期净减少3.6万亿元。特定目的载体投资增速在去年大幅下降的基础上，首次出现负增长，同比增速仅为-3.9%，较去年同期大幅下降39.2个百分点。

同时，2月初步数据显示，各项贷款比1月增加8,361亿元，继续保持比较稳定的增长。

**加强股权监管**

为解决当前商业银行股东和股权方面的乱象，银监会法规部主任刘福寿表示，即将印发”关于做好《商业银行股权管理暂行办法》实施相关工作的通知”和“关于规范商业银行股东报告事项的通知”，作为上述暂行办法的两个配套意见。

其中，前者主要是就暂行办法实施前后涉及的重点问题明确监管要求。对于不完全符合办法规定的商业银行现有股东，银监会将有序开展清理规范工作。

具体来看，在办法实施以前未经批准单独或合计持有商业银行资本总额或股份总额5%以上的股东，应该在办法施行之日起一定期限内通过商业银行向银监会或其派出机构提出股东资格申请。

而”关于规范商业银行股东报告事项的通知”则主要明确办法中规定的持有商业银行资本总额或股份总额1%以上，5%以下股东报告的程序和要求，以加强事中事后监管，防止规避监管现象。

“下一步，银监会将指导商业银行加强股东管理，...坚决制止股东对银行施加不当控制和谋取不当利益，”刘福寿称，“将中小商业银行股东和股权作为公司治理的重点内容，纳入2018年现场检查计划。 ”

他并透露，银监会现已启动《商业银行股权托管办法》的起草工作，探索通过股权托管制度，提高商业银行股权管理规范性和股权信息透明度。（完）