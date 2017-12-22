中国银监会称银行应对银信业务计提拨备 不得借信托通道虚假出表

路透北京12月22日 - 中国银监会周五称，商业银行在银信类业务中应按照穿透管理要求，对银信类业务进行风险分类，并准确计提资本和拨备；并根据实际承担信用风险纳入统一授信管理，落实授信集中度监管要求。

银监会网站刊登的关于规范银信类业务的通知并称，商业银行不得通过信托通道将表内资产虚假出表；不得将信托资金违规投向房地产、地方政府融资平台、股票市场、产能过剩等限制或禁止领域。

“近年来，银信类业务增长较快，其中银信通道业务占比较高，存在一定风险隐患。”通知称。

通知进一步指出，对于银信通道业务，商业银行应还原其业务实质进行风险管控，不得利用信托通道掩盖风险实质，规避资金投向、资产分类、拨备计提和资本占用等监管规定，不得通过信托通道将表内资产虚假出表。

同时，商业银行应对信托公司实施名单制管理，综合考虑信托公司的风险管理水平和专业投资能力，审慎选择交易对手。

此外，还应根据客户和自身的风险偏好和承受能力，选择与之相适应的信托公司及信托产品；在选择信托产品时，应注意期限、金额等方面的安排，与自身流动性管理相匹配。

银监会强调，信托公司在银信类业务中，不应盲目追求规模和速度，应积极转变发展方式，通过发挥信托制度优势和提高专业管理能力，为委托方银行提供实质金融服务，立足信托本源支持实体经济发展。

“信托公司在银信类业务中，不得接受委托方银行直接或间接提供的担保，不得与委托方银行签订抽屉协议，不得为委托方银行规避监管规定或第三方机构违法违规提供通道服务。”通知称。

银监会表示，银监会及其派出机构应加强银信类业务的非现场监管和现场检查，并将进一步研究明确提高信托公司通道业务监管要求的措施办法。（完）

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