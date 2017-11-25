中国中小银行要加快推动同业负债回归流动性管理本源--银监会

路透北京11月24日 - 中国银监会副主席王兆星近日称，监管标准会越来越高，监管会越来越严，将不断巩固整治金融乱象的成果；中小商业银行要不断提高资产质量，加快推动同业负债回归流动性管理的本源。

中央人民广播电台周五援引他在2017年城商行年会上发言并指出，城商行近年来发展速度很快，但发展过程中存在期限错配、杠杆叠加等一系列问题，其中流动性风险是中小商业银行面临的最有危险性、最易引发系统性、区域性风险的因素，要保持高度警惕。

“因为中小商业银行规模有限，很容易受到外部冲击，如果内部再出现治理等重大隐患，那么很容易引发流动性风险。所以我们一定要保持高度的警惕性，不断优化行业和业务结构、资产和负债结构、收入和盈利结构。”他说。

王兆星并指出，很多以创新为名的规避监管的套利性业务是金融乱象的重要因素。今年以来监管部门稳妥开展“三三四”和整治金融乱象行动，应该说已取得阶段性的成果，但还需要进一步加强巩固。

“我们将分阶段、分步骤整治金融乱象，严厉打击乱办金融、非法集资等非法金融活动，严格规范金融市场交易行为。”他称。

另据央视网报导，在风险防控方面，除流动性风险外，王兆星还提醒城商行加强公司治理能力，“有的城商行公司治理能力薄弱，票据业务、理财飞单、萝卜章等违法案件在城商行屡屡发生，这些都为我们敲响了警钟。”

他并强调，银监会将切实纠正城商行的各类违规业务，引导资金更多地进入实体经济。（完）